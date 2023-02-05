Кросби о Бедарде: «У него нет слабых мест. Очень круто, что игрок может так доминировать в этом возрасте»

Теги Питтсбург Сидни Кросби драфт НХЛ Западная хоккейная лига Реджайна Коннор Макдэвид Коннор Бедард Хоккей

Сидни Кросби высказался о фаворите драфта НХЛ-2023 Конноре Бедарде

«К нему приковано столько же внимания, сколько было к другому Коннору [Макдэвиду]. Он продолжает оправдывать ожидания. Они высоки, но вы видите, как он играет и на что способен. 

Мы с ним катались летом. У него нет слабых мест. Очень круто, что в этом возрасте игрок может так доминировать. 

Он ищет новые вызовы. В таком положении это может быть непросто. На тебя оказывается большое давление, очень многие следят за тобой. Кто-то может пытаться сломать твою игру или заниматься критикой. 

Я думаю, что он только приветствует все это. Это важно, потому что дальше легче не будет», – сказал первый номер драфта НХЛ-2005. 

В текущем сезоне 17-летний Бедард набрал 90 (44+46) очков в 37 играх за «Реджайну» в Западной хоккейной лиге. Также выиграл МЧМ-2023 со сборной Канады, набрав 23 (9+14) очка в 7 играх. 

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