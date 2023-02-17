Сергей Федотов о 18-матчевой безголевой серии Свечникова: «Как таковой проблемы нет. Хоккей ведь командный спорт? «Каролина» – претендент на Кубок Стэнли»

прокомментировал 18-матчевую безголевую серию .

«Если посмотреть профайлы на Андрея Свечникова еще его юношеских времен, еще даже до драфта, во всех скаутских отчетах про него была строка – «уникальные возможности забрасывать голы». То есть это всегда отмечалось такой красной строкой.

Я вспоминаю молодежный чемпионат мира, который был в 2018 году в Баффало, где Андрею было 17 лет. Он был на лидирующих позициях в молодежной сборной, получал большое доверие от Валерия Николаевича Брагина, играл в звене с Климом Костиным.

И у него тогда было пять передач и ни одной заброшенной шайбы. Хотя на том чемпионате почти в каждом матче у него возникали постоянно моменты и не удалось забить ни одного гола.

Но ведь хоккей командный вид спорта, да? « » – вторая на Востоке, совершенно уверенно возглавляет свой дивизион Метрополитен. Если рассматривать именно перспективы «Каролины», то никаких проблем не то, что нет, это команда, я это уже говорил перед началом сезона и то, что я вижу, лишь подтверждает мои предположения, что «Каролина» – один из основных претендентов на Кубок Стэнли.

Многие говорят, что система которая есть в «Каролине», возможно, не позволяет атакующим, созидательным игрокам реализовывать свой потенциал. Напомню, что Андрей Свечников начинал регулярный чемпионат по очень хорошему графику. И если бы этот график сохранил, то возможно, он бы сейчас боролся там с лучшими снайперами, бомбардирами на данный момент.

Но вот случилось эта такая засуха голевая. В 2023 году на самом деле Свечников – второй по набранным очкам после Себастьяна Ахо и его используют в очень многих ситуациях.

<...>

Как таковой проблемы нет, и просто пауза в восемнадцать матчей без голов – это лишний повод еще раз напомнить о том, что один из самых талантливых молодых российских нападающих, который уже является яркой звездой Национальной хоккейной лиги, испытывает с забиванием голов небольшие проблемы.

Его голы этой «Каролине» нужны будут в плей-офф. Поэтому что еще скажу: амбиции огромные и «Харрикейнс», безусловно, будут претендовать на Кубок Стэнли», – сказал экс-скаут сборной России.