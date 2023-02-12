Андрей Свечников продлил безголевую серию до 16 игр. У него 6 передач в последних 5 матчах

Теги Каролина НХЛ Андрей Свечников Хоккей

Андрей Свечников сделал передачу в матче с «Рейнджерс», продлив безголевую серию до 16 игр.

Форвард «Каролины» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата НХЛ против клуба из Нью-Йорка (2:6). 

На его счету 43 (19+24) очка в 52 играх. В последних 5 играх – 6 (0+6) баллов. В этом календарном году россиянин еще не забивал. 

Сегодня Свечников (16:54, 3:20 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, применил 5 силовых приемов и допустил 3 потери шайбы. 

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3 комментария

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baytygan
Уже и Марченко пас отдал, а Свеч всё не забивает...
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ogent
Что то конкретно не ваезёт Андрею. А ведь в начале сезона была надежда, что наконец то он сможет много забить в этом сезоне....А сейчас даже тридцатник тяжело будет выбить. Хотя вполне реально, нужно только забивать.
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KirGre
Мда… походу запомнится только нокаутом от Ови …. мешок!!!
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-4
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