Андрей Свечников продлил безголевую серию до 16 игр. У него 6 передач в последних 5 матчах

сделал передачу в матче с «Рейнджерс», продлив безголевую серию до 16 игр.

Форвард «Каролины» отметился результативным действием в игре регулярного чемпионата против клуба из Нью-Йорка (2:6).

На его счету 43 (19+24) очка в 52 играх. В последних 5 играх – 6 (0+6) баллов. В этом календарном году россиянин еще не забивал.

Сегодня Свечников (16:54, 3:20 – в меньшинстве, «минус 1») нанес 3 броска в створ, применил 5 силовых приемов и допустил 3 потери шайбы.