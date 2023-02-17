Вкладу темнокожих спортсменов в хоккей будет посвящена интерактивная выставка на арене «Тампы»

Теги Тампа-Бэй НХЛ дискриминация Хоккей

На арене «Тампы» будет интерактивная выставка, посвященная вкладу темнокожих спортсменов в хоккей.

Выставка будет приурочена к Месяцу черной истории, цель которого отметить вклад темнокожих игроков и тренеров в хоккей.

В течение месяца «Тампа» проведет ряд мероприятий по работе с населением, включая посещение местных школ , чтобы повысить осведомленность о важности многообразия и инклюзивности.

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
По моему такое выделение людей по цвету кожи это расизм
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Брэд Либил
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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