«Бостон» одержал 40 побед в 53 матчах сезона и повторил рекорд НХЛ

Теги Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Детройт Даллас НХЛ рекорды Джим Монтгомери Хоккей

«Бостон» одержал 40 побед в 53 матчах сезона и повторил рекорд НХЛ.

«Брюинс» обыграли «Даллас» (3:2 ОТ) в очередном матче регулярного чемпионата. 

Команда под руководством Джима Монтгомери повторила рекорд лиги по минимальному числу матчей, затраченных на достижение отметки 40 побед в сезоне (53). В сезоне-2015/16 столько же игр хватило «Вашингтону». 

«Бостон» продолжает лидировать в общей таблице лиги с 85 очками в 53 играх. 

Рекорд лиги по числу побед за один регулярный чемпионат делят «Детройт» (1995/96) и «Тампа» (2018/19) – по 62. 

7 комментариев

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ТЫР ПЫРЫЧ
Ответ ОттоДракула
Почему во втором? В первом.
причём в 4х матчах
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trav
Ответ oberkorn
Понятно, что этот сезон видимо для мишек последний шанс, но не резво ли начали. Недавно тампа также отлетела от клумбы
про последний шанс пишут каждый год. хотя Пастрнак молодой Маршанд в самом соку, защита не старая. Бержерон только. Крейчи такую роль уже не играет. При том что говорили, что Бостон ждёт упадок после ухода Томаса и Хары, например. Но если организация крепкая, то никакого провала не будет
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oberkorn
Понятно, что этот сезон видимо для мишек последний шанс, но не резво ли начали. Недавно тампа также отлетела от клумбы
0
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curdboy
Ответ ОттоДракула
Почему во втором? В первом.
В ПО-2015/16 Вашингтон уступил будущему чемпиону (Питтсбург) во втором раунде.
Или это прозрачный намёк, что Кепки станут двукратными?)
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Александр Романов
Бостон конечно мощно играет , но хватит ли сил у ветеранов на плоф
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ОттоДракула
Ответ curdboy
Вылет во втором раунде от будущего чемпиона?)
Почему во втором? В первом.
+10
0
+10
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curdboy
Вылет во втором раунде от будущего чемпиона?)
+13
0
+13
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