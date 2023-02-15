Георгиев пропустил 8 шайб в двух матчах от «Тампы». Команды сыграли дважды за 6 дней

пропустил 8 шайб в двух матчах от « ».

« » сыграл с «Лайтнинг» дважды за 6 дней (0:5 и 3:4 Б). Это были первые игры команд после прошлогодней финальной серии Кубка Стэнли (4-2 в пользу «Эвеланш»).

Георгиев защищал ворота в обеих играх и пропустил 8 шайб (сегодня отразил 32 броска из 35, в серии буллитов пропустил 1 раз после 3 попыток). Его визави Андрей Василевский – 3.

В текущем сезоне у Георгиева 21 победа в 37 играх (91,7% сэйвов, коэффициент надежности 2,68).