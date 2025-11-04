«Даллас» сыграет в матче НХЛ на открытом воздухе в 2027-м. Домашний стадион «Ковбойз» из НФЛ вмещает до 105 000 зрителей
«Даллас» сыграет в матче НХЛ на открытом воздухе.
НХЛ объявила, что «Даллас» сыграет на открытом воздухе 20 февраля 2027 года в рамках «Стадионной серии НХЛ».
Соперник еще не определен, но известно, что встреча пройдет на AT&T Stadium – домашней арене «Даллас Ковбойз» из НФЛ. Она может вмещать до 105 000 зрителей с учетом стоячих мест.
Напомним, что 1 февраля 2026 года состоится матч «Стадионной серии» между «Тампой» и «Бостоном».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт НХЛ
