«Даллас» сыграет в матче НХЛ на открытом воздухе в 2027-м. Домашний стадион «Ковбойз» из НФЛ вмещает до 105 000 зрителей

«Даллас» сыграет в матче НХЛ на открытом воздухе.

НХЛ объявила, что «Даллас » сыграет на открытом воздухе 20 февраля 2027 года в рамках «Стадионной серии НХЛ».

Соперник еще не определен, но известно, что встреча пройдет на AT&T Stadium – домашней арене «Даллас Ковбойз » из НФЛ. Она может вмещать до 105 000 зрителей с учетом стоячих мест.

Напомним, что 1 февраля 2026 года состоится матч «Стадионной серии» между «Тампой» и «Бостоном».