Романов о Нью-Йорке: «Центр не особо нравится, но вот Лонг-Айленд мы просто обожаем! Тихо, спокойно, зайчики пробегают, белочки скачут, птички поют. Райское место!»

Теги Айлендерс НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов рассказал о своем любимом месте в Нью-Йорке. 

– Где вы поселились в Нью-Йорке?

– Первые полтора месяца жили в отеле. А потом купили дом на Лонг-Айленде. Сам центр Нью-Йорка нам не особо нравится. Очень шумный, загруженный город.

Но вот Лонг-Айленд мы просто обожаем! Это конкретный загород, ни одной высотки, все люди живут в своих домах. Тихо, спокойно, свежий воздух, близко к океану, хоть он кроме лета совершенно не теплый. Прекрасная природа, зайчики иногда пробегают, белочки скачут, птички поют. Райское место!

– Когда Дарюс Каспарайтис играл за «Айлендерс», то купил себе лодку. Вы еще не хотите?

– Я не большой фанат рыбалки. А зачем еще лодка нужна? Вообще выходной хочется провести дома. У меня никогда не возникает желание куда-то поехать. Я очень домашний, да и сил нет на океанские прогулки.

– В свободный день на Манхеттен не махнете?

– Туда ехать 50 минут. Да ну… Я лучше дома посижу. У нас тут хорошо! – сказал защитник «Айлендерс». 

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
bold
У нас тут хорошо ! ))) это точно по Матчу сказал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий