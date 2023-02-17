Романов о Нью-Йорке: «Центр не особо нравится, но вот Лонг-Айленд мы просто обожаем! Тихо, спокойно, зайчики пробегают, белочки скачут, птички поют. Райское место!»

рассказал о своем любимом месте в Нью-Йорке.

– Где вы поселились в Нью-Йорке?

– Первые полтора месяца жили в отеле. А потом купили дом на Лонг-Айленде. Сам центр Нью-Йорка нам не особо нравится. Очень шумный, загруженный город.

Но вот Лонг-Айленд мы просто обожаем! Это конкретный загород, ни одной высотки, все люди живут в своих домах. Тихо, спокойно, свежий воздух, близко к океану, хоть он кроме лета совершенно не теплый. Прекрасная природа, зайчики иногда пробегают, белочки скачут, птички поют. Райское место!

– Когда Дарюс Каспарайтис играл за «Айлендерс», то купил себе лодку. Вы еще не хотите?

– Я не большой фанат рыбалки. А зачем еще лодка нужна? Вообще выходной хочется провести дома. У меня никогда не возникает желание куда-то поехать. Я очень домашний, да и сил нет на океанские прогулки.

– В свободный день на Манхеттен не махнете?

– Туда ехать 50 минут. Да ну… Я лучше дома посижу. У нас тут хорошо! – сказал защитник « ».