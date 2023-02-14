Романов об «Айлендерс»: «Нельзя ни бороды, ни длинных волос. Если в спортивном костюме увидят, подумают, что ты с Луны свалился»
Александр Романов рассказал о дресс-коде в «Айлендерс».
– Как известно, в «Айлендерс» очень строгие правила. Например, нельзя носить бороду. У вас теперь короткая стрижка, хотя раньше вы ходили с длинными волосами.
– Да, правила такие – это не миф. Я в «Монреале» мог весь сезон не бриться. А зачем? У меня матчи идут через день. И нравилось бороду носить, никакого детского лица. Я хорошо обрастал, выглядел по-взрослому.
А в «Айлендерс» нельзя ни бороды, ни длинных волос. Я стригся несколько раз. Сначала сходил в парикмахерскую, но в клубе сказали: «У тебя все еще длинные волосы». Пошел во второй раз, но они опять оказались длинными. На третий раз я подстригся очень коротко.
– Считается, что это дисциплинирует игроков?
– Суть в том, что хоккеист «Айлендерс» всегда должен выглядеть с иголочки. Потому что он представляет команду. И неважно, где его увидят: на льду, в ресторане или магазине.
– Что же будет, если на матч прийти в спортивном костюме?
– Я боюсь представить, что бы случилось. У нас если ты после матча не надел галстук и сел в автобус, к тебе подойдет генеральный менеджер [Лу Ламорелло] и сделает выговор.
Ты всегда должен быть в рубашке, в галстуке, выглядеть идеально. А если тебя в спортивном костюме увидят, то все подумают, что ты с Луны свалился, – сказал защитник «Айлендерс».
А сейчас нужна дисциплина и сплаченность.. Единый строй, Римский легион..
Айлендерс самая стильная и аккуратная команда лиги - это глупо отрицать..!