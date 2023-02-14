Романов об «Айлендерс»: «Нельзя ни бороды, ни длинных волос. Если в спортивном костюме увидят, подумают, что ты с Луны свалился»

Теги Айлендерс Монреаль Лу Ламорелло НХЛ Матч ТВ стиль Александр Романов Хоккей

Александр Романов рассказал о дресс-коде в «Айлендерс».

– Как известно, в «Айлендерс» очень строгие правила. Например, нельзя носить бороду. У вас теперь короткая стрижка, хотя раньше вы ходили с длинными волосами.

– Да, правила такие – это не миф. Я в «Монреале» мог весь сезон не бриться. А зачем? У меня матчи идут через день. И нравилось бороду носить, никакого детского лица. Я хорошо обрастал, выглядел по-взрослому.

А в «Айлендерс» нельзя ни бороды, ни длинных волос. Я стригся несколько раз. Сначала сходил в парикмахерскую, но в клубе сказали: «У тебя все еще длинные волосы». Пошел во второй раз, но они опять оказались длинными. На третий раз я подстригся очень коротко.

– Считается, что это дисциплинирует игроков?

– Суть в том, что хоккеист «Айлендерс» всегда должен выглядеть с иголочки. Потому что он представляет команду. И неважно, где его увидят: на льду, в ресторане или магазине.

– Что же будет, если на матч прийти в спортивном костюме?

– Я боюсь представить, что бы случилось. У нас если ты после матча не надел галстук и сел в автобус, к тебе подойдет генеральный менеджер [Лу Ламорелло] и сделает выговор.

Ты всегда должен быть в рубашке, в галстуке, выглядеть идеально. А если тебя в спортивном костюме увидят, то все подумают, что ты с Луны свалился, – сказал защитник «Айлендерс».

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
*MVP*
Ответ Pitts
Поэтому мимо плэй-офф
а до этого были финалы конфы с шансами против сильнейшей Тампы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Суворов Антон
В плей-офф будет послабление..

А сейчас нужна дисциплина и сплаченность.. Единый строй, Римский легион..

Айлендерс самая стильная и аккуратная команда лиги - это глупо отрицать..!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
alegosha
справедливости ради - не нашел ни одной его фотки где он оброс хорошо бородой )
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Чекин
Демократичная страна, демократичные правила, каждый делает как скажут, основы демократии
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
цэсемьэр
Ответ Сергей Орлов
Почему человек с длинными волосами не может выглядеть "с иголочки" - решительно непонятно. Дедушка Лу перебарщивает, конечно.
так и представил себе, как Лу стоит у автобуса и спрашивает: Романов, ты с Луны свалился?😆
+10
0
+10
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Невский
Наверное правильно что такой дрезкод .
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ivan Sergeev
Команда строго режима.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pitts
Поэтому мимо плэй-офф
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Федя-гол
Ответ Сергей Орлов
Почему человек с длинными волосами не может выглядеть "с иголочки" - решительно непонятно. Дедушка Лу перебарщивает, конечно.
на мостового с андроновым посмотрел просто
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Почему человек с длинными волосами не может выглядеть "с иголочки" - решительно непонятно. Дедушка Лу перебарщивает, конечно.
+22
0
+22
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий