Романов после «минус 1» с «Ванкувером»: «Я играл очень плохо. Ужасный матч для меня»

Александр Романов раскритиковал свои действия.

Защитник «Айлендерс» остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5).

Россиянин провел на льду 14 минут и 26 секунд и получил показатель полезности «минус 1».

«Прошедшая игра была ужасной для меня. Я играл очень плохо. Иногда матч получается хорошим, иногда – плохим. Иногда играешь волнами. Мне нужно улучшать свою игру каждый день», – сказал Романов.