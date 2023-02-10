Романов после «минус 1» с «Ванкувером»: «Я играл очень плохо. Ужасный матч для меня»

Теги Айлендерс Ванкувер НХЛ Александр Романов Хоккей

Александр Романов раскритиковал свои действия.

Защитник «Айлендерс» остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5).

Россиянин провел на льду 14 минут и 26 секунд и получил показатель полезности «минус 1».

«Прошедшая игра была ужасной для меня. Я играл очень плохо. Иногда матч получается хорошим, иногда – плохим. Иногда играешь волнами. Мне нужно улучшать свою игру каждый день», – сказал Романов.

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