Романов после «минус 1» с «Ванкувером»: «Я играл очень плохо. Ужасный матч для меня»
Александр Романов раскритиковал свои действия.
Защитник «Айлендерс» остался недоволен своей игрой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Ванкувера» (4:5).
Россиянин провел на льду 14 минут и 26 секунд и получил показатель полезности «минус 1».
«Прошедшая игра была ужасной для меня. Я играл очень плохо. Иногда матч получается хорошим, иногда – плохим. Иногда играешь волнами. Мне нужно улучшать свою игру каждый день», – сказал Романов.
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