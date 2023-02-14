Александр Романов: «Ак Барс» – это Билялетдинов. Всегда была только такая ассоциация. Иное просто в голове не укладывается»

Теги Ак Барс Айлендерс Зинэтула Билялетдинов НХЛ Матч ТВ Александр Романов Хоккей

Александр Романов высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс».

– Вы летали в отпуск всей семьей, общались с дедушкой. Зинэтула Билялетдинов рассказывал мне в интервью, как наслаждается тем, что у него полно свободного времени, и он может делать что хочет. Как же его уговорили пойти снова в «Ак Барс»?

– Отдыхать нравится всем, и тут нет никакого лукавства. Дедушка ведь все время тренировал, был в разъездах. Когда я рос в Москве, как и моя сестра Маша – он всегда был в Казани. Понятно, что уже хочется быть поближе с семьей, с моими родителями, с его женой. Жить на даче, без всякой суеты.

Но, как говорят, Родина-мать зовет. Пора снова в бой. Так получилось, что нужно помочь «Ак Барсу». С чем, я считаю, он прекрасно справляется.

– А как состоялся переход из консультанта в главные тренеры? Правда, что Зинэтулу Билялетдинова уламывали всей республикой, буквально за рукав тащили?

– Я таких подробностей не знаю, мне этого дед не рассказывал. Не думаю, что это было прям очень охотно. Человек все-таки говорил, что закончил тренерскую карьеру.

– «Ак Барс» шел даже девятым на Востоке, но при Билялетдинове быстро стал первым. Как удалась эта магия?

– Есть только одна версия. Для меня Зинэтула Хайдярович – это «Ак Барс». Всегда была только такая ассоциация. Не потому, что он дед мой. Но всегда зелено-красно-белое – это Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Иное просто в голове не укладывается.

Может, сейчас работает их фирменная татарская химия. И хорошо, что так. Я очень рад, что все идет так здорово, – сказал защитник «Айлендерс».

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5 комментариев

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Рамис Зарипов
Да, тут не убавить не прибавить!!!
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Why always me?!
Он просто другой Ак Барс и не застал) Когда Юрий Иванович Моисеев в конце 90-х с Ак Барсом чемпионат выиграли, то Романов ещё даже не родился
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Alex9999995
ЗХБ долгих лет жизни!
Спасибо за Ак Барс!
И да, ЗХБ может поднять любой клуб в КХЛ, но у него в этом нет необходимости.
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Ильфат Габдулвалиев
Спасибо Зинатулла Хайдарович за Ак Барс! Больших побед вам и команде.
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Darkhan Darkhan
Красава что сам развивается без протекции деда,конечно ожидал что он закрепиться в НХЛ в несколько иной роли,но какие его годы.
+1
-1
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