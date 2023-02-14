Александр Романов: «Ак Барс» – это Билялетдинов. Всегда была только такая ассоциация. Иное просто в голове не укладывается»

высказался о возвращении Зинэтулы Билялетдинова в «Ак Барс».

– Вы летали в отпуск всей семьей, общались с дедушкой. рассказывал мне в интервью, как наслаждается тем, что у него полно свободного времени, и он может делать что хочет. Как же его уговорили пойти снова в «Ак Барс»?

– Отдыхать нравится всем, и тут нет никакого лукавства. Дедушка ведь все время тренировал, был в разъездах. Когда я рос в Москве, как и моя сестра Маша – он всегда был в Казани. Понятно, что уже хочется быть поближе с семьей, с моими родителями, с его женой. Жить на даче, без всякой суеты.

Но, как говорят, Родина-мать зовет. Пора снова в бой. Так получилось, что нужно помочь «Ак Барсу». С чем, я считаю, он прекрасно справляется.

– А как состоялся переход из консультанта в главные тренеры? Правда, что Зинэтулу Билялетдинова уламывали всей республикой, буквально за рукав тащили?

– Я таких подробностей не знаю, мне этого дед не рассказывал. Не думаю, что это было прям очень охотно. Человек все-таки говорил, что закончил тренерскую карьеру.

– «Ак Барс» шел даже девятым на Востоке, но при Билялетдинове быстро стал первым. Как удалась эта магия?

– Есть только одна версия. Для меня Зинэтула Хайдярович – это «Ак Барс». Всегда была только такая ассоциация. Не потому, что он дед мой. Но всегда зелено-красно-белое – это Зинэтула Хайдярович Билялетдинов. Иное просто в голове не укладывается.

Может, сейчас работает их фирменная татарская химия. И хорошо, что так. Я очень рад, что все идет так здорово, – сказал защитник « ».