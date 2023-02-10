Зислис о версиях, почему Гусев не играет за СКА: «Первая – супруга находится в США и должна родить. Вторая – бонус за достижения, его специально притормозили»
Михаил Зислис поделился версиями о том, почему Никита Гусев не проходит в состав СКА.
30-летний нападающий пропустил четыре последних матча команды.
«Довелось услышать еще о двух моментах, которые подтолкнули менеджмент СКА к нынешнему решению.
Первый – супруга Гусева находится в США и скоро должна родить ребенка, поэтому игрок по понятным причинам не может сконцентрироваться на хоккее на все 100 процентов.
Второй – за личные статистические достижения форварду положен бонус. Его якобы специально притормозили.
Однако этот вывод плохо сочетается с огромным доверием, которое было у Гусева, а СКА – совсем не бедный родственник, вынужденный экономить каждый рубль», – написал журналист.
Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
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