Зислис о версиях, почему Гусев не играет за СКА: «Первая – супруга находится в США и должна родить. Вторая – бонус за достижения, его специально притормозили»

Теги СКА КХЛ Никита Гусев Михаил Зислис Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Зислис поделился версиями о том, почему Никита Гусев не проходит в состав СКА.

30-летний нападающий пропустил четыре последних матча команды.

«Довелось услышать еще о двух моментах, которые подтолкнули менеджмент СКА к нынешнему решению.

Первый – супруга Гусева находится в США и скоро должна родить ребенка, поэтому игрок по понятным причинам не может сконцентрироваться на хоккее на все 100 процентов.

Второй – за личные статистические достижения форварду положен бонус. Его якобы специально притормозили.

Однако этот вывод плохо сочетается с огромным доверием, которое было у Гусева, а СКА – совсем не бедный родственник, вынужденный экономить каждый рубль», – написал журналист.

Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

Гусев выведен из состава СКА на две недели. Ротенберг говорит, что надо подтянуть физику, журналисты намекают на конфликт

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6 комментариев

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bold
Надо было рожать в Финляндии
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Dmitriy Solomin
Мне бы бонус в виде какой нибудь американской жены..
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Сергей Орлов
Ответ gukmamop
гражданство
Что вы говорите? Удивительно!
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Part-time prophet
Ответ Сергей Орлов
Действительно, зачем рожать в России?
Как зачем? Чтобы производить мясо для гениальных геополитиков.
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gukmamop
Ответ Сергей Орлов
Действительно, зачем рожать в России?
гражданство
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Орлов
Действительно, зачем рожать в России?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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