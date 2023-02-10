Зислис о версиях, почему Гусев не играет за СКА: «Первая – супруга находится в США и должна родить. Вторая – бонус за достижения, его специально притормозили»

поделился версиями о том, почему не проходит в состав .

30-летний нападающий пропустил четыре последних матча команды.

«Довелось услышать еще о двух моментах, которые подтолкнули менеджмент СКА к нынешнему решению.

Первый – супруга Гусева находится в США и скоро должна родить ребенка, поэтому игрок по понятным причинам не может сконцентрироваться на хоккее на все 100 процентов.

Второй – за личные статистические достижения форварду положен бонус. Его якобы специально притормозили.

Однако этот вывод плохо сочетается с огромным доверием, которое было у Гусева, а СКА – совсем не бедный родственник, вынужденный экономить каждый рубль», – написал журналист.

Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата .

Гусев выведен из состава СКА на две недели. Ротенберг говорит, что надо подтянуть физику, журналисты намекают на конфликт