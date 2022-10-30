Зислис о Гусеве и переходе в «Локомотив»: «Инсайды «Матч ТВ» – чистые выдумки. Предложений у него хватает, приоритет – финансы»
Михаил Зислис считает, что рано говорить о переходе Никиты Гусева в «Локомотив».
Вчера «Матч ТВ» сообщил, что ярославский клуб близок к подписанию 30-летнего форварда.
«Никита Гусев может перейти в «Локомотив», может в «Автомобилист», может в «Салават Юлаев», может в «Трактор». Может куда-то еще.
Предложений у него хватает. Эти варианты станут реальными, если игрок не договорится со СКА. Однако за последнее время ничего в данном плане не изменилось. После 30 октября пойдет какое-то движение. Хотя приоритет Гусева понятен уже сейчас – это наилучшие финансовые условия.
В последнее время развили новостную активность коллеги с «Матч ТВ». Я был бы рад, если их инсайды начали сбываться, но пока это чистые выдумки.
Вижу в данном процессе влияние большого начальника Василия Конова. Цитируемость сама себя не сделает», – написал журналист «Спорт-Экспресса» в своем телеграм-канале.
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