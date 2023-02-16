Ротенберг об 1:0 с «Сибирью»: «У СКА была задача – выиграть любой ценой. У нас была железобетонная оборона, в атаке добавим»

Теги Сибирь СКА КХЛ Никита Гусев Роман Ротенберг Хоккей

Главный тренер СКА Роман Ротенберг высказался о победе над «Сибирью».

Петербуржский клуб выиграл матч Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 1:0.

«У нас была задача – выиграть матч любой ценой. Мы потратили много сил на выезде, частично восстановились. Ребята молодцы, выполнили установку, у нас была железобетонная оборона. В атаке добавим, работаем дальше.

Форма Никиты Гусева? Он готовился вместе с нашими ребятами, работал в команде, там было два звена, отрабатывающих тактику, физику. Пытаемся усилить лучшие стороны Гусева. Сегодня он внес свой вклад в победу. Но все только начинается, в следующих играх увидим, что он будет добавлять. Мы подводим команду к общему знаменателю перед плей-офф.

Кубок Континента? Важный этап. Во времена Советского Союза был только гладкий чемпионат, который было трудно выиграть. Сейчас это еще сложнее – больше матчей, меньше времени на восстановление. Важно было показать, что мы способны побеждать на долгом отрезке. Стабильность – признак мастерства», – сказал Ротенберг. 

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3 комментария

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ShiSha
Настолько железобетонная, что Николаеву пришлось тащить опаснейшие броски. И это ещё Сибирь без 5 лидеров играла))
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Валентин и ыч
> Во времена Советского Союза был только гладкий чемпионат, который было трудно выиграть.

кому трудно? ЦСКА Тихонова или всем остальным?
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цэсемьэр
стабильно грабить Сочи, Спартак и Витязь, а потом формировать из них дивизион и обыгрывать в одну калитку - бесспорно признак мастерства👍🏽
+2
-2
0
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