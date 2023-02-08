Шевченко о том, что Гусев не играет за СКА: «Слышал, что Никита не сосредоточен на игре. Важнее, что происходит после матча»

Теги СКА КХЛ Никита Гусев Михаил Зислис Алексей Шевченко Хоккей

Отсутствие Никиты Гусева в составе СКА связано с неигровыми причинами.

30-летний нападающий пропустил три последних матчах команды.

«Я слышал, что Никита Гусев не сосредоточен на игре. Важнее, что после игры происходит», – сказал Алексей Шевченко.

«Я тоже слышал. Многие люди отговаривали Романа Ротенберга от подписания Гусева. Говорили: ты ставишь такой хоккей, Гусев здесь не нужен», – добавил Михаил Зислис.

Журналисты дали понять, что непопадание Гусева в состав питерцев объясняется его отношением к работе.

Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.

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12 комментариев

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Ole Gunor
не системы, не хоккея, так просто, карманная лига для своих утех. Скоро будут за большой взнос, наверное, пускать например желающих покататься бизнесменов, вместе с командой. В чем смысл этой псевдо лиги то?
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василий гримут
Судя по всему Гусь всё, не так может общается с "великим тренером", смех и грех конечно, супер игрок не устраивает, сидит и куда в Сочи Его отправит гений тренерской мысли, чем ближе плоф тем хуже и безнадежнее выглядит Ска, очевидно уже что проблема в почитателе йозе Марино считающим себя уникальным, очень жаль, при нормальном тренере эта команда могла многого добиться 🤯
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HockeyMan
Ответ Afinogenov
Человек в первый сезон в НХЛ набрал 44 очка в 66 матчах - хороший результат. Да, потом "сломалось", и за 30 матчей - 10 очков. Но я всё равно не знаю, как того игрока можно назвать "днищем". Мне кажется, его хейтят по инерции вообще не вникая в статистику.
Так в НХЛ был такой один седин красный, а в кхл стабильно каждый год
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Allexx84
Что то СКА совсем не может разобраться со своей системой,игроки уровня ТОП сидят в запасах,грубо говоря гнобят их,вот зачем нужно было того же Попугаева забирать из Сочи и мариновать его на лавке,когда он получал удовольствие от игры и набирал регулярно очки,если не тянет в системе так дайте ему двигаться дальше,но не в системе,пока что нибудь опять не спалил))Так же и с Гусевым происходит хотя статистика отличная
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ЧакЧак
как с гуся вода
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Кеша
Не вписывается в систему . Каждый кто поперек встает главному тренеру не вписывается в систему , по всей видимости именно так . Вероятно, что все кто имеет свое слово долго не работают в СКА : Ржига, Быков , Знарок. И.Н.Ларионов посмотрел атмосферу а клубе и тоже , видимо, решил подальше уйти .
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Дмитрий Шелема
чел набирает больше очка за игру и не попадает в состав. виной тому тренерский гений, не иначе
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Ми Ша
Результат есть …Какие вопросы? Если человеку всё даётся без напряга, зачем напрягаться
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Afinogenov
Ответ HockeyMan
О чем может быть речь, если Гусев лучший игрок чемпионата по проценту набранных очков
Человек в первый сезон в НХЛ набрал 44 очка в 66 матчах - хороший результат. Да, потом "сломалось", и за 30 матчей - 10 очков.

Но я всё равно не знаю, как того игрока можно назвать "днищем". Мне кажется, его хейтят по инерции вообще не вникая в статистику.
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elena
Может Ротенберга тоже в ротацию включить?
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d.c.lee
Ответ HockeyMan
О чем может быть речь, если Гусев лучший игрок чемпионата по проценту набранных очков
Действительно бред какой-то!!!
Набирает больше очка за игру)
+5
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HockeyMan
О чем может быть речь, если Гусев лучший игрок чемпионата по проценту набранных очков
+13
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+12
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