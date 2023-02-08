Шевченко о том, что Гусев не играет за СКА: «Слышал, что Никита не сосредоточен на игре. Важнее, что происходит после матча»

Отсутствие Никиты Гусева в составе связано с неигровыми причинами.

30-летний нападающий пропустил три последних матчах команды.

«Я слышал, что Никита Гусев не сосредоточен на игре. Важнее, что после игры происходит», – сказал .

«Я тоже слышал. Многие люди отговаривали Романа Ротенберга от подписания Гусева. Говорили: ты ставишь такой хоккей, Гусев здесь не нужен», – добавил .

Журналисты дали понять, что непопадание Гусева в состав питерцев объясняется его отношением к работе.

Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата .