Шевченко о том, что Гусев не играет за СКА: «Слышал, что Никита не сосредоточен на игре. Важнее, что происходит после матча»
Отсутствие Никиты Гусева в составе СКА связано с неигровыми причинами.
30-летний нападающий пропустил три последних матчах команды.
«Я слышал, что Никита Гусев не сосредоточен на игре. Важнее, что после игры происходит», – сказал Алексей Шевченко.
«Я тоже слышал. Многие люди отговаривали Романа Ротенберга от подписания Гусева. Говорили: ты ставишь такой хоккей, Гусев здесь не нужен», – добавил Михаил Зислис.
Журналисты дали понять, что непопадание Гусева в состав питерцев объясняется его отношением к работе.
Форвард набрал 42 (20+22) очка в 33 матчах Фонбет чемпионата КХЛ.
Но я всё равно не знаю, как того игрока можно назвать "днищем". Мне кажется, его хейтят по инерции вообще не вникая в статистику.
Набирает больше очка за игру)