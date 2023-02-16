Гатиятулин о 5:0 с «Сочи»: «1-й период получился скомканным – желание было, но не все получилось. Потом здорово добавили»

Главный тренер « » высказался о победе над « ».

Челябинская команда выиграла матч регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ со счетом 5:0.

«Важный матч, важные два очка. После небольшой паузы чуть выпали из игрового ритма. Первый период получился скомканным. Желание было, но не все получилось, не хватало точных передач. Но здорово потом добавили.

Второй период провели хорошо в движении, в контроле шайбы и реализовали свои моменты. В третьем уже играли по счету, более раскованно и победили.

Болельщикам огромное спасибо за поддержку. Яппаров не вышел на лед? Вчера был непростой матч у «Челмета», поэтому его взяли на подстраховку. Если бы кто-то выпал, Яппарова бы поставили в состав. После паузы нужно было наладить взаимопонимание в звеньях, поэтому приняли решение доиграть матч без изменений в составе.

Что делал десять лет назад, когда упал метеорит? Я работал в МХЛ в «Белых Медведях», мы готовились к матчу со «Стальными Лисами». Была раскатка, и, честно, ничего не видел и не слышал. Потом уже начали звонить и сказали, что что-то произошло», – сказал Гатиятулин.