«Трактор» показал форму с надписью «Приземляйся в Челябинск», посвященную 10-летию падения метеорита

Теги Трактор фото КХЛ игровая форма Сочи стиль Хоккей

«Трактор» представил форму, посвященную 10-летию падения метеорита в Челябинской области.

На груди вместо логотипа клуба изображен метеорит. Также на воротнике джерси есть надпись «Приземляйся в Челябинск!»

Сегодня, 16 февраля, команда сыграет с «Сочи».

«Десять лет назад вспышка озарила небо над Челябинской областью – и множество людей стало свидетелями последних мгновений падения метеорита.

Сегодня на лед черно-белые выйдут в акцентной форме, приуроченной к знаковому событию.

Следуй за метеоритом», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Трактора»

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7 комментариев

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mishamat74
Когда Трактор начинает космические темы, начинаются большие проблемы с ПО
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goshforever
Сурово. Осталось доползти до плей-офф
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heivani
Вспышка озарила не только Челябинскую область.И Свердловскую тоже.Как раз на работе были,видели,только потом,когда озвучили,узнали что метеорит.
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leon74
Здорово придумали,напомнили всем об этом событии.
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n0xi0uzz
Интересно, как смотрят пострадавшие на это.
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Konstantin Smolchenko
больше трактор в этом сезоне ничего не показал
+8
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цэсемьэр
какая символичная форма для пролёта мимо ПО😁☄️
+12
-1
+11
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