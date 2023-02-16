«Трактор» показал форму с надписью «Приземляйся в Челябинск», посвященную 10-летию падения метеорита

« » представил форму, посвященную 10-летию падения метеорита в Челябинской области.

На груди вместо логотипа клуба изображен метеорит. Также на воротнике джерси есть надпись «Приземляйся в Челябинск!»

Сегодня, 16 февраля, команда сыграет с «Сочи».

«Десять лет назад вспышка озарила небо над Челябинской областью – и множество людей стало свидетелями последних мгновений падения метеорита.

Сегодня на лед черно-белые выйдут в акцентной форме, приуроченной к знаковому событию.

Следуй за метеоритом», – говорится в сообщении клуба Фонбет Чемпионата КХЛ.

Фото: телеграм-канал «Трактора»