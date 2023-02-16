Леонид Тамбиев: «Очень слабо ключевые вбрасывания играем. Старались, боролись, но для победы над «Ак Барсом» этого мало – надо забивать»

подвел итоги матча против « » (0:3).

«Какие комментарии, что тут говорить-то? С нулем голов, что тут… Два периода играли хорошо, создавали моменты, на гол-то точно наработали. Мастерство, хладнокровие, последний пас, последний бросок – надо быть готовим к таким броскам. Этого нам не хватило – гола в первых двух периодах, я считаю.

В третьем – слабое большинство, потом мы делаем ситуацию «три на четыре», что тут говорить можно? Какие-то торможения перед вратарем – зачем, для чего? Очень слабо ключевые вбрасывания играем, против «Ак Барса» это было наглядно видно. Проигранные вбрасывания, отдача инициативы, выбрасывают из зоны… Старались, боролись, но для победы над «Ак Барсом» этого мало – надо забивать свои моменты.

Курьезный гол? Когда все в радиусе одного броска, одной ошибки, когда счет 0:0… Да, гол досадный. Ну и что? Надо выходить и играть дальше, ничего же не случилось, еще столько времени. Нужно вытаскивать ситуацию, в таких матчах лидеры должны выходить на первый план.

Я все это понимаю, в чем причины, но это не должно подкашивать команду. Она системно работала, два периода показывала очень хороший хоккей. По нашей статистике «Ак Барс» шесть раз бросил в створ ворот, по официальной – десять. Ну как «Ак Барс» за два периода бросает десять раз? План на игру ребята выполняли, но есть такое слово – мастерство. Оно должно быть у тех игроков, кого подписывали на эти роли, они должны проявлять в таких матчах.

В плей-офф надо заслужить по игре. Есть у команды игра – она набирает очки, тогда будет плей-офф. «Ак Барс» – серьезная команда, мы выглядели достойно. А кто там дышит в затылок в таблице, мне без разницы. Мы должны сами выигрывать и набирать очки. Не могу бросить камень в ребят, они старались, делали, что могли», – сказал главный тренер « ».