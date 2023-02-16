Епанчинцев о 2:4 от «Автомобилиста»: «Сами проиграли этот матч. Два гола забили в свои ворота. Такое исполнение непозволительно»

высказался после матча против « » (2:4).

«Сами проиграли этот матч, вроде проигрывали и быстро сравнивали, два гола забили в свои ворота, два гола на ошибках, когда соперник убегал «один в ноль». Непозволительно такое исполнение в играх с мастеровитыми командами.

При счете 2:2 было огромное желание, были хорошие моменты, в принципе, игра складывалась. При 2:4 где-то достать из себя не хватило физической мощи. Мальчишки старались спасти матч, но где-то не хватало наглости, спасал вратарь соперника. Мы понимаем ситуацию, не отчаиваемся, готовимся к двум домашним матчам с Казанью», – сказал главный тренер « ».

На данный момент клуб занимает девятое место в таблице Востока, набрав 67 очков после 64 игр.

«Амур» проиграл 4 из 5 последних матчей