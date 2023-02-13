Мичков, Ежов, Душак, Шабанов – лучшие игроки недели в КХЛ
Названы имена лучших игроков 23-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ.
Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов в четырех номинациях.
Лучшим вратарем в седьмой раз в карьере признан Илья Ежов из «Салавата Юлаева», одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 68 бросков (22,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,59%. Коэффициент надежности составил 1,00.
Лучшим защитником во второй раз в карьере стал игрок минского «Динамо» Джозеф Душак, набравший 6 (1+5) очков в трех матчах недели – это лучший показатель среди всех полевых игроков.
Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Максим Шабанов из «Трактора», набравший 5 (2+3) очков в трех матчах.
Нападающий «Сочи» Матвей Мичков во второй раз в карьере признан лучшим новичком недели. На его счету 4 (2+2) очка в трех матчах.
2 комментария