Мичков, Ежов, Душак, Шабанов – лучшие игроки недели в КХЛ

Названы имена лучших игроков 23-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ.

Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов в четырех номинациях.

Лучшим вратарем в седьмой раз в карьере признан из « », одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 68 бросков (22,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,59%. Коэффициент надежности составил 1,00.

Лучшим защитником во второй раз в карьере стал игрок минского « » , набравший 6 (1+5) очков в трех матчах недели – это лучший показатель среди всех полевых игроков.

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Максим Шабанов из « », набравший 5 (2+3) очков в трех матчах.

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков во второй раз в карьере признан лучшим новичком недели. На его счету 4 (2+2) очка в трех матчах.