Мичков, Ежов, Душак, Шабанов – лучшие игроки недели в КХЛ

Теги Салават Юлаев Трактор Динамо Минск КХЛ Илья Ежов Сочи Матвей Мичков Джозеф Душак Максим Шабанов Хоккей

Названы имена лучших игроков 23-й недели Фонбет Чемпионата КХЛ.

Комиссия по определению лучших хоккеистов лиги определила лауреатов в четырех номинациях. 

Лучшим вратарем в седьмой раз в карьере признан Илья Ежов из «Салавата Юлаева», одержавший три победы в трех матчах недели. По его воротам было нанесено 68 бросков (22,7 в среднем за игру), из которых он отразил 95,59%. Коэффициент надежности составил 1,00. 

Лучшим защитником во второй раз в карьере стал игрок минского «Динамо» Джозеф Душак, набравший 6 (1+5) очков в трех матчах недели – это лучший показатель среди всех полевых игроков.

Лучшим нападающим недели впервые в карьере признан Максим Шабанов из «Трактора», набравший 5 (2+3) очков в трех матчах.

Нападающий «Сочи» Матвей Мичков во второй раз в карьере признан лучшим новичком недели. На его счету 4 (2+2) очка в трех матчах. 

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2 комментария

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Фёдор Кузнецов
Кстати после тех удалений Миткова, про которые даже материал был, он уже несколько матчей не удаляется
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Radik_2.0
Ёж в форме, отличный вратарь, надеюсь, сохранят на будущий сезон
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