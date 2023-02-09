Капризов обменялся клюшками с Кросби и Макдэвидом на Матче звезд: «Мне сказали: «Сид спросил, может ли получить от тебя клюшку». Это большая честь»

Теги Питтсбург Миннесота Эдмонтон Матч звезд НХЛ Сидни Кросби НХЛ Коннор Макдэвид Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов обменялся клюшками с Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом на Матче звезд.

«Мне сказали: «Сид спросил, может ли он получить от тебя клюшку». Я говорю: «Сид? Подожди, Сид Кросби?» Мне отвечают: «Да».

Я не знаю, почему он захотел получить мою клюшку. Но я отдал Сиду свою клюшку и спросил, могу ли получить клюшку от него. Потом он прислал мне одну», – рассказал нападающий «Миннесоты».

Сообщается, что через несколько минут к Капризову подошел еще один человек.

«Коннор спросил, может ли он получить от тебя клюшку». Я говорю: «Макдэвид?» Парень отвечает: «Да».

Так что я отдал ему одну из своих клюшек, а потом получил одну от Макдэвида.

Это большая честь», – сказал Капризов.

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10 комментариев

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maks44
О, там есть специально обученные люди, которые обменивают клюшки!
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TimGI86
Ответ Ko Vi
Овечкин как-то говорил, что ему непросто было получить клюшку Макдевида
Да, без согласования Едмонтона
0
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AAM1977
Ответ Ko Vi
и фото 9*12
c наивной подписью "на память" :)
0
0
0
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Ko Vi
Ответ Andreir888
С автографом?))
и фото 9*12
0
-1
-1
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dalmolchun
Хмм...что напишет про это Гашек.
Или он уже лежит в корчах под своей чешской кроваткой?
+3
-1
+2
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Ko Vi
Овечкин как-то говорил, что ему непросто было получить клюшку Макдевида
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ko Vi
Ответ HockeyMan
Это реально очень круто
даже нереально
0
-2
-2
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HockeyMan
Это реально очень круто
+3
-1
+2
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Serge Vendino
История звучит, как будто просто левые люди собирали клюшки для последующей продажи) Каприз же наверное никак не мог проверить, чью клюшку ему дали взамен
+7
-1
+6
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Andreir888
С автографом?))
0
-1
-1
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