Капризов обменялся клюшками с Кросби и Макдэвидом на Матче звезд: «Мне сказали: «Сид спросил, может ли получить от тебя клюшку». Это большая честь»

обменялся клюшками с Сидни Кросби и на Матче звезд.

«Мне сказали: «Сид спросил, может ли он получить от тебя клюшку». Я говорю: «Сид? Подожди, ?» Мне отвечают: «Да».

Я не знаю, почему он захотел получить мою клюшку. Но я отдал Сиду свою клюшку и спросил, могу ли получить клюшку от него. Потом он прислал мне одну», – рассказал нападающий «Миннесоты».

Сообщается, что через несколько минут к Капризову подошел еще один человек.

«Коннор спросил, может ли он получить от тебя клюшку». Я говорю: «Макдэвид?» Парень отвечает: «Да».

Так что я отдал ему одну из своих клюшек, а потом получил одну от Макдэвида.

Это большая честь», – сказал Капризов.