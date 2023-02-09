Капризов обменялся клюшками с Кросби и Макдэвидом на Матче звезд: «Мне сказали: «Сид спросил, может ли получить от тебя клюшку». Это большая честь»
Кирилл Капризов обменялся клюшками с Сидни Кросби и Коннором Макдэвидом на Матче звезд.
«Мне сказали: «Сид спросил, может ли он получить от тебя клюшку». Я говорю: «Сид? Подожди, Сид Кросби?» Мне отвечают: «Да».
Я не знаю, почему он захотел получить мою клюшку. Но я отдал Сиду свою клюшку и спросил, могу ли получить клюшку от него. Потом он прислал мне одну», – рассказал нападающий «Миннесоты».
Сообщается, что через несколько минут к Капризову подошел еще один человек.
«Коннор спросил, может ли он получить от тебя клюшку». Я говорю: «Макдэвид?» Парень отвечает: «Да».
Так что я отдал ему одну из своих клюшек, а потом получил одну от Макдэвида.
Это большая честь», – сказал Капризов.
Или он уже лежит в корчах под своей чешской кроваткой?