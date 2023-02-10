Тайсон Бэрри: «Мы были в джакузи у Макдэвида – все было восхитительно. Все вечеринки проходят у него. Он красавчик»

ответил на вопрос о том, был ли он в джакузи у .

– Сейчас ты играешь с Макдэвидом и . До этого выступал с Маккинноном и Мэттьюсом. И Мэттьюс он такой… Модник, на стиле и так далее. Но все это меркнет в сравнении с тем, как он вкалывает на льду и за его пределами. Он же постоянно работает над собой – даже летом. Со стороны может показаться, что он любит красивую жизнь, но хоккей ведь для него на первом месте.

– Согласен. Он любит насладиться жизнью, но он и вкалывает будь-здоров. Это точно. Он живет по той же самой программе – следит за питанием, расписанием и так далее.

Он делает все возможное, чтобы быть как можно лучше. Все перечисленные тобой сейчас ребята меня этим восхищают. Потому что это лучшие игроки мира – что тут спорить? Здорово наблюдать за ними.

У нас вот один как раз играет. Плюс Леон – тоже мастерюга. Мне повезло попасть в команду, где сразу два таких игрока. Хоть стату себе чуть улучшил (улыбается).

– Бывал у Макдасти в джакузи?

– Конечно (смеется). Скажу честно, я не так много ваших выпусков видел, но мне рассказывали, что у тебя [обращение к ] какая-то нездоровая одержимость джакузи Макдасти.

– Да он все жалуется, что его не зовут. Не слушай его, чувак. Он просто хочет насолить « ».

– Давай сразу положим конец этой #####. Да, мы были в джакузи у Макдэвида. Да, это было восхитительно. Все вечеринки проходят у него. Он красавчик. Что тут еще сказать? – заявил «Эдмонтона» в подкасте Spittin’ Chiclets.

«Мы были в джакузи у Макдэвида. Да, это было восхитительно». Интервью защитника, который знает все про звезд «Эдмонтона»