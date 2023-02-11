Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ с 4+ результативными сериями из 15+ матчей

набрал очки в 15-м матче подряд.

Нападающий « » забил гол и сделал передачу в игре против «Оттавы».

Макдэвид стал седьмым игроком в истории с четырьмя или более сериями из 15 и более матчей с очками в карьере.

Ранее этой отметки достигли (4 серии), (4), Дени Савар (4), Петер Штястны (5), Марио Лемье (7) и Уэйн Гретцки (19).