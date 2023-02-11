Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ с 4+ результативными сериями из 15+ матчей

Теги Эдмонтон Марио Лемье Уэйн Гретцки НХЛ Дени Савар Петер Штястны Ги Лефлер рекорды Майк Босси Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал очки в 15-м матче подряд.

Нападающий «Эдмонтона» забил гол и сделал передачу в игре против «Оттавы».

Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ с четырьмя или более сериями из 15 и более матчей с очками в карьере.

Ранее этой отметки достигли Майк Босси (4 серии), Ги Лефлер (4), Дени Савар (4), Петер Штястны (5), Марио Лемье (7) и Уэйн Гретцки (19).

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11 комментариев

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Бобынин
Ответ Splin
Греицки надо убрать из статы, а то, почти по всем показателям, такой отрыв, что неловко становится🤣🤣🤣
Да. Как будто он в гандбол играл)
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JuVero
надо 18+ делать уже, а то все никак не может больше 17+ сделать, уже пару раз на этом обрывалась серия)
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Артем Ивашкин
Сделал гол из ничего. Макдэвид конечно здорово играет свои минуты в меньшинстве.

Что интересно, то у Коннора 7 силовых за матч. Больше всех в команде. Нетипичная для него ситуация. А ещё он лидер команды по отборам шайбы. Причём большинство отборов в зоне защиты.
+2
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+2
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Splin
Ответ Бобынин
У Гретцки 19!!!🙈
Греицки надо убрать из статы, а то, почти по всем показателям, такой отрыв, что неловко становится🤣🤣🤣
+4
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+4
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Антон Антонов
Из 4+ с 15+ в 25+
+1
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+1
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Kanan Jarrus
самое забавное, что он даже не на всю включается: играет максимум на 60-70%
+5
-1
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GOD DAMNED
Просто машина, конечно.)
0
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Vadim Nenonen
статодрочер!
0
-4
-4
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Stewee
Сделал гол из ничего, космос.
+7
-1
+6
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Бобынин
У Гретцки 19!!!🙈
+8
0
+8
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ARoman91
Лучший хоккеист мира
+8
-3
+5
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