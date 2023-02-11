Макдэвид – 7-й игрок в истории НХЛ с 4+ результативными сериями из 15+ матчей
Коннор Макдэвид набрал очки в 15-м матче подряд.
Нападающий «Эдмонтона» забил гол и сделал передачу в игре против «Оттавы».
Макдэвид стал седьмым игроком в истории НХЛ с четырьмя или более сериями из 15 и более матчей с очками в карьере.
Ранее этой отметки достигли Майк Босси (4 серии), Ги Лефлер (4), Дени Савар (4), Петер Штястны (5), Марио Лемье (7) и Уэйн Гретцки (19).
Что интересно, то у Коннора 7 силовых за матч. Больше всех в команде. Нетипичная для него ситуация. А ещё он лидер команды по отборам шайбы. Причём большинство отборов в зоне защиты.