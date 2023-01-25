Кравцов останется в запасе на матч с «Торонто». Галлан заявил, что Виталия «слишком легко отодвигают от шайбы»

не сыграет в предстоящем матче « » по решению тренера.

Россиянин пропустит игру с « » и останется в запасном составе по решению главного тренера .

23-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 27 матчах регулярного чемпионата .

«Кравцов не создан для игры в четвертом звене. Он создан, чтобы играть в топ-9. Он в порядке. Я бы хотел, чтобы он больше забивал. Чтобы завершал больше эпизодов в форчеком и делал такого рода вещи.

Его по-прежнему слишком легко отодвигают от шайбы. В его игре есть мелочи, которые нужно улучшать, но это приходит с опытом. Он ничем не отличается от игры других молодых ребят», – сказал Галлан.