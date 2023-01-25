Кравцов останется в запасе на матч с «Торонто». Галлан заявил, что Виталия «слишком легко отодвигают от шайбы»

Теги Рейнджерс Торонто Жерар Галлан НХЛ Виталий Кравцов Хоккей

Виталий Кравцов не сыграет в предстоящем матче «Рейнджерс» по решению тренера.

Россиянин пропустит игру с «Торонто» и останется в запасном составе по решению главного тренера Жерара Галлана.

23-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

«Кравцов не создан для игры в четвертом звене. Он создан, чтобы играть в топ-9. Он в порядке. Я бы хотел, чтобы он больше забивал. Чтобы завершал больше эпизодов в форчеком и делал такого рода вещи.

Его по-прежнему слишком легко отодвигают от шайбы. В его игре есть мелочи, которые нужно улучшать, но это приходит с опытом. Он ничем не отличается от игры других молодых ребят», – сказал Галлан.

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4 комментария

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alex1382
Ответ dosatuy
Интересно почему с кем то носятся а с кем то нет, и в АХЛ или на драфт отказов.
наверное с высокими номерами драфта носятся более тщательно. Хотя это неправильно
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0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
37old
Ответ dosatuy
Интересно почему с кем то носятся а с кем то нет, и в АХЛ или на драфт отказов.
Пытались улучшить статистику, был бы хорошим активом для обмена. Но походу безнадёжно.
+6
0
+6
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Сергей Косомов
Ответ dosatuy
Интересно почему с кем то носятся а с кем то нет, и в АХЛ или на драфт отказов.
Потому что Кравцов правый нападающий. А у Рейнджерс там дыра с большую печаль + последствия обмена Бучневича.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
dosatuy
Интересно почему с кем то носятся а с кем то нет, и в АХЛ или на драфт отказов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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