Кравцов останется в запасе на матч с «Торонто». Галлан заявил, что Виталия «слишком легко отодвигают от шайбы»
Виталий Кравцов не сыграет в предстоящем матче «Рейнджерс» по решению тренера.
Россиянин пропустит игру с «Торонто» и останется в запасном составе по решению главного тренера Жерара Галлана.
23-летний нападающий набрал 6 (3+3) очков в 27 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
«Кравцов не создан для игры в четвертом звене. Он создан, чтобы играть в топ-9. Он в порядке. Я бы хотел, чтобы он больше забивал. Чтобы завершал больше эпизодов в форчеком и делал такого рода вещи.
Его по-прежнему слишком легко отодвигают от шайбы. В его игре есть мелочи, которые нужно улучшать, но это приходит с опытом. Он ничем не отличается от игры других молодых ребят», – сказал Галлан.
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