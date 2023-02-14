Капризов о «Миннесоте»: «Всем нам нужно пробиваться к воротам, копать глубже и забивать «грязные» голы»

Теги Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов высказался о неудачных играх «Миннесоты». 

Сегодня «Уайлд» проиграли «Флориде» (1:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. В последних 10 играх у команды только 3 победы. 

«Всем нам нужно стараться пробиваться к воротам, копать глубже и забивать «грязные» голы. Мы можем это делать. 

Если мы вернемся к основам и найдем свою игру, то сможем побеждать», – сказал российский форвард. 

Капризов забил Бобровскому и добрался до 30 голов в сезоне, но «Миннесота» в глубокой яме

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1 комментарий

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Max Kovalev
Команда совсем перестала забивать, там не только Кира играет , Болди молчит, другие звенья, хз, совсем расслабились .
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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