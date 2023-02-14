Капризов о «Миннесоте»: «Всем нам нужно пробиваться к воротам, копать глубже и забивать «грязные» голы»
Кирилл Капризов высказался о неудачных играх «Миннесоты».
Сегодня «Уайлд» проиграли «Флориде» (1:2 Б) в регулярном чемпионате НХЛ. В последних 10 играх у команды только 3 победы.
«Всем нам нужно стараться пробиваться к воротам, копать глубже и забивать «грязные» голы. Мы можем это делать.
Если мы вернемся к основам и найдем свою игру, то сможем побеждать», – сказал российский форвард.
Капризов забил Бобровскому и добрался до 30 голов в сезоне, но «Миннесота» в глубокой яме
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