Капризов о «Миннесоте»: «Всем нам нужно пробиваться к воротам, копать глубже и забивать «грязные» голы»

высказался о неудачных играх «Миннесоты».

Сегодня «Уайлд» проиграли «Флориде» (1:2 Б) в регулярном чемпионате . В последних 10 играх у команды только 3 победы.

«Всем нам нужно стараться пробиваться к воротам, копать глубже и забивать «грязные» голы. Мы можем это делать.

Если мы вернемся к основам и найдем свою игру, то сможем побеждать», – сказал российский форвард.

Капризов забил Бобровскому и добрался до 30 голов в сезоне, но «Миннесота» в глубокой яме