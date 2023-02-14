Капризов – 3-й игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30+ шайб в двух сезонах подряд

– 3-й игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30+ шайб в двух сезонах подряд.

25-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата против «Флориды» (1:2 Б).

В прошлом сезоне на его счету было 47 шайб в 81 матче регулярного чемпионата, в текущем – 30 шайб в 53 играх.

Ранее в истории «Уайлд» два или более сезона подряд с 30+ шайбами выдавали только и Брайан Ролстон (по 3, с 2005/06 по 2007/08 у обоих).

Капризов забил Бобровскому и добрался до 30 голов в сезоне, но «Миннесота» в глубокой яме