Капризов – 3-й игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30+ шайб в двух сезонах подряд

Теги Миннесота Мариан Габорик Брайан Ролстон НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов – 3-й игрок в истории «Миннесоты», забросивший 30+ шайб в двух сезонах подряд.

25-летний форвард отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Флориды» (1:2 Б). 

В прошлом сезоне на его счету было 47 шайб в 81 матче регулярного чемпионата, в текущем – 30 шайб в 53 играх. 

Ранее в истории «Уайлд» два или более сезона подряд с 30+ шайбами выдавали только Мариан Габорик и Брайан Ролстон (по 3, с 2005/06 по 2007/08 у обоих).  

Капризов забил Бобровскому и добрался до 30 голов в сезоне, но «Миннесота» в глубокой яме

2 комментария

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Max Kovalev
Ответ Марк Рейман
При том, что Капризов играет в тройке с Сэмом Стилом, центральным нападающим который уже месяц не забивает.
На данный момент Кирилл только и тянет команду , хз почему так, почему команда не играет, наказать всех
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Марк Рейман
При том, что Капризов играет в тройке с Сэмом Стилом, центральным нападающим который уже месяц не забивает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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