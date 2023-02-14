Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него 63 очка в 53 играх

забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата с «Пантерс» (1:2 Б). Свой буллит в послематчевой серии он не реализовал.

В активе россиянина 63 (30+33) очка в 53 играх сезона.

Сегодня Капризов (23:51, 7:29 – в большинстве, «0») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 4:1.