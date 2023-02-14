Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него 63 очка в 53 играх

Теги Флорида Миннесота НХЛ Кирилл Капризов Хоккей

Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».

Форвард «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (1:2 Б). Свой буллит в послематчевой серии он не реализовал. 

В активе россиянина 63 (30+33) очка в 53 играх сезона. 

Сегодня Капризов (23:51, 7:29 – в большинстве, «0») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 4:1. 

11 комментариев

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ogent
Ответ Бобынин
Опять дурак залетел. Минька попала канеш с этим мешком.
А как ты мог залететь?
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Роман Смирнов
уфф, красаучег
+1
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Evincive
Minnesota Wild Career Leaders For Points Per Game
1. Kirill Kaprizov 1.18
2. Mats Zuccarello 0.89
3. Marián Gáborík 0.87
4. Kevin Fiala 0.87
5. Brian Rolston 0.84
6. Eric Staal 0.77
7. Zach Parise 0.72
8. Mikko Koivu 0.69
9. Mikael Granlund 0.69
10. Andrew Brunette 0.66
+5
0
+5
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Бобынин
Опять дурак залетел. Минька попала канеш с этим мешком.
0
-2
-2
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iiildario
Ответ muslim95
Даже сотню не выбьет, мдет очко за игру, нет хороших звнщдных партнеров
63 очка в 53 трех играх это очко за игру? Это 1.19 за игру. При таком темпе 97-98 очков наберёт. Если немного добавит, то сотню выбьет
+9
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+9
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Андрей Букин
в голос с типов , кто год +- назад с пеной к рта доказывали, что Герин лох и переплачивает, бгг)
+2
-1
+1
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muslim95
Ответ Thomas Befort
Молодец Киря, так держать! В прошлом сезоне было 47+61, в этом может повторить!
Даже сотню не выбьет, мдет очко за игру, нет хороших звнщдных партнеров
+2
-2
0
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Al Al
Переплатили получается)
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Марк Рейман
Ответ Thomas Befort
Молодец Киря, так держать! В прошлом сезоне было 47+61, в этом может повторить!
Нет, не повторит. В прошлом сезоне выдал крутой сезон Хартман, который играл в тройке с Капризовым, а в этом сезоне Хартман сник. Так, что по передачам точно не повторит прошлый сезон.
+3
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+3
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Александр Романов
И это с такими партнёрами , его бы в Тампу ,но это фантастика
+13
0
+13
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Thomas Befort
Молодец Киря, так держать! В прошлом сезоне было 47+61, в этом может повторить!
+6
0
+6
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