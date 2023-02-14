Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче против «Флориды». У него 63 очка в 53 играх
Кирилл Капризов забросил 30-ю шайбу в сезоне в матче с «Флоридой».
Форвард «Миннесоты» стал автором единственного гола своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Пантерс» (1:2 Б). Свой буллит в послематчевой серии он не реализовал.
В активе россиянина 63 (30+33) очка в 53 играх сезона.
Сегодня Капризов (23:51, 7:29 – в большинстве, «0») нанес 6 бросков в створ, применил 1 силовой прием и сделал 2 блока. Статистика потерь и перехватов – 4:1.
1. Kirill Kaprizov 1.18
2. Mats Zuccarello 0.89
3. Marián Gáborík 0.87
4. Kevin Fiala 0.87
5. Brian Rolston 0.84
6. Eric Staal 0.77
7. Zach Parise 0.72
8. Mikko Koivu 0.69
9. Mikael Granlund 0.69
10. Andrew Brunette 0.66