Гендиректор «Трактора» Савин продлил контракт с клубом на три года
Иван Савин подписал новый контракт с «Трактором».
Генеральный директор продлил соглашение с челябинским клубом на три года.
«Генеральный директор «Трактора» Иван Савин продлил контракт с клубом. Срок по уставу клуба – три года», – сообщили в «Тракторе».
Савин стал генеральным директором команды в январе 2020 года.
В этом сезоне «Трактор» занимает десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 62 матчах.
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