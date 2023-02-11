Гендиректор «Трактора» Савин продлил контракт с клубом на три года

Иван Савин подписал новый контракт с «Трактором».

Генеральный директор продлил соглашение с челябинским клубом на три года.

«Генеральный директор « » продлил контракт с клубом. Срок по уставу клуба – три года», – сообщили в «Тракторе».

Савин стал генеральным директором команды в январе 2020 года.

В этом сезоне «Трактор» занимает десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 62 матчах.