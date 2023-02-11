Гендиректор «Трактора» Савин продлил контракт с клубом на три года

Теги Трактор Иван Савин КХЛ Хоккей

Иван Савин подписал новый контракт с «Трактором».

Генеральный директор продлил соглашение с челябинским клубом на три года.

«Генеральный директор «Трактора» Иван Савин продлил контракт с клубом. Срок по уставу клуба – три года», – сообщили в «Тракторе».

Савин стал генеральным директором команды в январе 2020 года.

В этом сезоне «Трактор» занимает десятое место в таблице Восточной конференции, набрав 63 очка в 62 матчах.

1 комментарий

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Рамис Зарипов
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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