Хохряков о борьбе «Трактора» за плей-офф: «Отступать некуда. На каждый матч выходим как на последний»

оценил шансы «Трактора» на выход в плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Как объясните февральскую серию «Трактора» – пять матчей с очками, четыре победы?

– Так отступать нам некуда. В нашей конференции очень плотная борьба за последние две путевки в плей-офф. Сами себя загнали в такую ситуацию: нужно показывать стопроцентный результат, чтобы решить главную для «Трактора» задачу в регулярке – завоевать место в плей-офф. Поэтому на каждый матч выходим как на последний.

– В последних матчах «Трактор» наконец-то начал играть более агрессивно, а до этого специалисты критиковали команду за излишне оборонительный хоккей. Согласны с критикой?

– Не сказал бы, что в последних матчах у нас какие-то существенные изменения в тактике. Весь чемпионат играем в сбалансированный хоккей, не только от обороны. Но со специалистами спорить не собираюсь – у каждого есть право на собственное мнение.

– Кого считаете главным соперником в кубковой гонке?

– Немного впереди «Адмирал» и «Амур». Это, наверное, сюрприз чемпионата на Востоке, не все ожидали, что Дальний Восток так выстрелит. Но не менее опасны и другие соперники – «Нефтехимик» и «Барыс», пусть клуб из Казахстана чуть позади.

– Согласны с тем, что календарь оставшихся шести матчей у вас менее тяжелый, чем у соперников?

– Мы по сторонам не смотрим, наша задача – брать очки в каждом матче. У нас отличная поддержка болельщиков, они – козырь «Трактора». Сделаем все возможное, чтобы в оставшихся играх перевернуть этот сезон с минуса на плюс, – сказал форвард « ».