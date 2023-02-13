Мичков о популярности: «Каждый мой гол, игровой момент обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться – думаю только об игре»

Теги КХЛ Сочи Спорт-Экспресс Матвей Мичков Хоккей

Матвей Мичков рассказал о своем отношении к популярности. 

– Привыкли к повышенному вниманию?

– Конечно. Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается.

Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача – выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре.

– Тяжело думать только о хоккее, когда все вокруг говорят и пишут: Мичков, драфт, СКА, «Сочи»?

– Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму.

– В какой момент почувствовали пик популярности?

– В возрасте 14-15 лет. Рывок в СМИ случился после юношеских Олимпийских игр, когда стал лучшим бомбардиром, а наша сборная выиграла золото. До этого все равно был известен, но только среди тех, кто следит за детским и юношеским хоккеем и турнирами сборной.

Но рывок наступил после юношеской Олимпиады, ЮЧМ и лакросса за национальную сборную на Евротуре, – сказал нападающий «Сочи».

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7 комментариев

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Кеша
Ответ Илья Олегович
За что тут Мичкова хейтят так? Овечкин скромняга был в его возрасте?
Более чем . Он и сейчас скромнее гораздо .Мичков договорится до того ,что партнеры перестанут отдавать на него , куда бы он не пришел .
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+4
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Илья Олегович
За что тут Мичкова хейтят так?
Овечкин скромняга был в его возрасте?
0
0
0
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Сергей Орлов
И невдомёк сопляку, что 99.9% граждан страны не то, что о нём ничего не слышали, но и хоккей вообще не смотрят.
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Кеша
Да ты звезду поймал , Мичков . Не иначе . Ты даже не Денис Кокорев по мастерству . Ты даже не Хуснутдинов и не Хайрулин! Поплыл парень . Сними корону . Кому ты нужен смотреть твои заскочившие голы ? Ну точно парень , не быть тебе звездой . Будешь обычным бегунком .
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ALEKS66
Ну просто парень звезду поймал. Там правда и папа такой-насколько пишут. Загубят родители парня.
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Darkhan Darkhan
ты по идее никому ничего не доказал,талант есть без вопросов,но его ещё реализовать надо,но там проблемы с головой помноженные на звёздную болезнь,посмотрим что будет
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Александр Романов
Ну парень явно высого о себе мнения
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