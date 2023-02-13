Мичков о популярности: «Каждый мой гол, игровой момент обсуждается. Научился спокойнее к этому относиться – думаю только об игре»

рассказал о своем отношении к популярности.

– Привыкли к повышенному вниманию?

– Конечно. Каждый мой гол, каждый игровой момент обсуждался и обсуждается.

Научился спокойнее к этому относиться. Играю в свой хоккей, выхожу с холодной головой и думаю только об игре. Околохоккейные моменты не должны влиять на меня. Моя задача – выходить на лед и помогать команде побеждать в каждой игре.

– Тяжело думать только о хоккее, когда все вокруг говорят и пишут: Мичков, драфт, СКА, «Сочи»?

– Все разговоры меня только мотивируют. Где бы ты ни находился, всегда надо показывать свой уровень. Неважных матчей не бывает. В каждой игре надо выкладываться по максимуму.

– В какой момент почувствовали пик популярности?

– В возрасте 14-15 лет. Рывок в СМИ случился после юношеских Олимпийских игр, когда стал лучшим бомбардиром, а наша сборная выиграла золото. До этого все равно был известен, но только среди тех, кто следит за детским и юношеским хоккеем и турнирами сборной.

Но рывок наступил после юношеской Олимпиады, ЮЧМ и лакросса за национальную сборную на Евротуре, – сказал нападающий « ».