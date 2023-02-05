Тренер «Сочи» Кокорев про удаления Мичкова: «Мы поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили. Он исправляется»
Дмитрий Кокорев поделился мнением после поражения от «Локомотива» со счетом 0:4.
– Два периода сражались, бились, пытались зацепиться, но индивидуальные ошибки в третьем периоде нас подвели, поэтому такой результат.
– Две подряд пропущенные шайбы в третьем периоде – как объясните их?
– Было удаление, потом хотели забить, но провалились в обороне и получили голы в свои ворота.
– После прошлого матча вы говорили, что будете разбираться с удалениями Матвея Мичкова. Удалось ли поговорить с ним? Как он отреагировал на эту ситуацию?
– Да, мы поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили.
Он исправляется в этом плане. Сегодня не удалялся, был настроен забить гол, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сочи».
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