Тренер «Сочи» Кокорев про удаления Мичкова: «Мы поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили. Он исправляется»

Теги Локомотив драфт НХЛ КХЛ Дмитрий Кокорев Сочи Матвей Мичков Хоккей

Дмитрий Кокорев поделился мнением после поражения от «Локомотива» со счетом 0:4.

– Два периода сражались, бились, пытались зацепиться, но индивидуальные ошибки в третьем периоде нас подвели, поэтому такой результат.

– Две подряд пропущенные шайбы в третьем периоде – как объясните их?

– Было удаление, потом хотели забить, но провалились в обороне и получили голы в свои ворота.

– После прошлого матча вы говорили, что будете разбираться с удалениями Матвея Мичкова. Удалось ли поговорить с ним? Как он отреагировал на эту ситуацию?

– Да, мы поговорили с Матвеем, все обсудили, выяснили.

Он исправляется в этом плане. Сегодня не удалялся, был настроен забить гол, – сказал исполняющий обязанности главного тренера «Сочи».

Мичков сорвался на судей и привез два гола своей команде. Кажется, у нового Овечкина проблемы с поведением

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1 комментарий

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rinat_rin
Интересно, тренеры и игроки Сочи за такую игру получают зарплату в полном размере? Если у них она такая же, как в Торпедо или Северстали (независимо от результатов), то какой смысл им напрягаться?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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