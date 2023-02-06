Пашков об отставке Светлова: «Думаю, в «Сочи» уже поняли, что погорячились. Пошли эксцессы со стороны Мичкова, меньше стало доверия молодежи»

Теги КХЛ Александр Пашков Сергей Светлов Сочи Матвей Мичков Хоккей

Александр Пашков высказался об отставке Сергея Светлова с поста главного тренера «Сочи».

«Отставку Светлова считаю крайне поспешной. Наверное, на эмоциях перед лицом спонсоров на кого-то нужно было списать серию поражений, вот и нашелся крайний.

Во многих матчах со Светловым «Сочи» мне нравился. Сергей – наша, динамовская школа, в которой мелочей не бывает, как и временщиков. Было видно, какой курс развития взял тренер и на кого он делает ставку – прежде всего на молодежь. Тот же Мичков прибавлял с каждым матчем, регулярно вызывались из МХЛ совсем мальчишки. 

Да, не было стабильного результата, но с лидерами КХЛ – СКА, ЦСКА, «Локомотивом», «Магниткой», Уфой – южане играли практически на равных. Кстати, последние три клуба «Сочи» при Светлове как раз победил, это показатель.

А теперь «Сочи» действует в стиле «кто в лес, кто по дрова». Вряд ли случайно пошли эксцессы со стороны Мичкова, меньше стало доверия молодежи. Думаю, в «Сочи» уже поняли, что погорячились.

Смотрел, насколько эмоционально работает Светлов, и понимал, что в клубах второго эшелона КХЛ, где много молодежи, он будет востребован», – сказал олимпийский чемпион.

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