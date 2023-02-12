Хайман о травме вратаря «Оттавы» Форсберга: «Слышал, как ему больно, но ничего не мог сделать – сверху на мне лежал еще один парень. Это ужасно»

Форвард « » рассказал о травме, которую нанес вратарю .

Защитник «Оттавы» Трэвис Хэмоник толкнул ​​Хаймана на голкипера во время матча , что привело к повреждению внутренних боковых связок обоих коленей шведа. В этом сезоне Форсберг, скорее всего, больше не сыграет.

«Это ужасно. Ты видишь, как он падает, слышишь, как ему больно, но ничего не можешь сделать. Я буквально ничего не мог сделать. Я застрял на нем, потому что сверху на мне лежал еще один парень.

Это невеселая часть игры. Я едва не бросил играть в том эпизоде. Я смотрел в его глаза и видел, что ему просто больно. Надеюсь, он скоро поправится. Это очень, очень жесткий эпизод», – сказал Хайман.