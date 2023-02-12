Вратарь «Оттавы» Форсберг травмировал связки обоих коленей и пропустит остаток сезона, скорее всего

Вратарь «Оттавы» Антон Форсберг может пропустить остаток сезона из-за травмы коленей.

О том, что с высокой вероятностью голкипер больше в НХЛ-2022/23 не сыграет, сообщил генеральный менеджер клуба .

Швед повредил внутренние боковые связки обоих коленей после того, как защитник «Сенаторс» толкнул на него нападающего « » ​​Хаймана.

В текущем сезоне Форсберг провел 28 матчей в НХЛ и пропустил 80 шайб. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Филип Форсберг получил травму в матче с «Филадельфией», Антон Форсберг – с «Эдмонтоном». Вратаря «Оттавы» увезли на носилках