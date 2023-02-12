Вратарь «Оттавы» Форсберг травмировал связки обоих коленей и пропустит остаток сезона, скорее всего
Вратарь «Оттавы» Антон Форсберг может пропустить остаток сезона из-за травмы коленей.
О том, что с высокой вероятностью голкипер больше в НХЛ-2022/23 не сыграет, сообщил генеральный менеджер клуба Пьер Дорион.
Швед повредил внутренние боковые связки обоих коленей после того, как защитник «Сенаторс» Трэвис Хэмоник толкнул на него нападающего «Эдмонтона» Зака Хаймана.
В текущем сезоне Форсберг провел 28 матчей в НХЛ и пропустил 80 шайб. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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