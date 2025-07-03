«Куньлунь» переедет в Санкт-Петербург и будет играть на «СКА-Арене» (Алексей Шевченко)

«Куньлунь» переезжает в Санкт-Петербург из Мытищ.

Об этом сообщает журналист Алексей Шевченко. «Куньлунь » играет в Мытищах с сезона-2020/21.

«Куньлунь» все-таки переезжает в Санкт-Петербург и будет выступать на «СКА-Арене».

Правда, источники в клубе не подтверждают это информацию, а в лиге сообщили, что не получали никаких писем из китайской команды.

Но другие источники заверили, что вопрос с переездом уже решен», – написал Алексей Шевченко .

Ранее сообщалось , что руководителем китайского клуба станет бывший председатель совета директоров «Авангарда» Александр Крылов. СКА ранее заявил , что вернется в Ледовой дворец.