Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарм-клубе «Флориды»
Йессе Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии.
27-летний форвард подпишет контракт с клубом «Женева-Серветт».
Четвертый номер драфта НХЛ-2016 начал минувший сезон в «Питтсбурге», но по ходу чемпионата перешел во «Флориду», где в основном выступал за фарм-клуб, проведя только 5 матчей за основную команду.
Пулюярви сыграл 31 матч и набрал 10 (4+6) очков в НХЛ и 44 игры (24 очка) в АХЛ с учетом плей-офф.
Всего финский нападающий провел 414 матчей в НХЛ за «Эдмонтон», «Каролину», «Пингвинс» и «Пантерс», набрав 134 (61+73) очка.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джима Мэтисона
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