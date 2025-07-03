Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарм-клубе «Флориды»

Йессе Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии.

27-летний форвард подпишет контракт с клубом «Женева-Серветт».

Четвертый номер драфта НХЛ-2016 начал минувший сезон в «Питтсбурге », но по ходу чемпионата перешел во «Флориду », где в основном выступал за фарм-клуб, проведя только 5 матчей за основную команду.

Пулюярви сыграл 31 матч и набрал 10 (4+6) очков в НХЛ и 44 игры (24 очка) в АХЛ с учетом плей-офф.

Всего финский нападающий провел 414 матчей в НХЛ за «Эдмонтон », «Каролину », «Пингвинс» и «Пантерс», набрав 134 (61+73) очка.