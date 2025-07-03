  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарм-клубе «Флориды»
3

Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарм-клубе «Флориды»

Йессе Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии.

27-летний форвард подпишет контракт с клубом «Женева-Серветт».

Четвертый номер драфта НХЛ-2016 начал минувший сезон в «Питтсбурге», но по ходу чемпионата перешел во «Флориду», где в основном выступал за фарм-клуб, проведя только 5 матчей за основную команду.

Пулюярви сыграл 31 матч и набрал 10 (4+6) очков в НХЛ и 44 игры (24 очка) в АХЛ с учетом плей-офф.

Всего финский нападающий провел 414 матчей в НХЛ за «Эдмонтон», «Каролину», «Пингвинс» и «Пантерс», набрав 134 (61+73) очка.

Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер Джима Мэтисона
logoЙессе Пулюярви
logoСерветт
чемпионат Швейцарии
logoНХЛ
logoФлорида
logoПиттсбург
logoЭдмонтон
logoКаролина
возможные переходы
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Фарм «Флориды» сократил отставание от фарма «Ванкувера» в финале АХЛ (2-3). Пулюярви принес «Шарлотт» победу в овертайме 5-го матча серии
722 июня, 04:35
Фарм «Флориды» вышел в финал плей-офф АХЛ, выбив фарм «Монреаля» в финале Востока (4-0). Пулюярви забил победный гол в 4-й игре
44 июня, 05:15
Пулюярви подписал пробный контракт с фармом «Флориды» в АХЛ после ухода из «Питтсбурга»
1011 февраля, 03:00
Главные новости
Романов о контракте на 50 млн долларов с «Айлендерс»: «Точно не ждал такую сумму и срока больше 6 лет. Счастлив, что команда верит в меня»
347 минут назад
Крикунов о Шабанове в НХЛ: «Дацюк тоже уехал в зрелом возрасте и спокойно заиграл. У Максима хорошие шансы засверкать»
2сегодня, 12:30
Шестеркин о недопуске России на ОИ-2026: «Обидно, но мы не вправе решать. Представлять страну на таком великом соревновании – это первостепенное желание»
сегодня, 11:58
Ларионов и Миллер провели рабочую встречу: «Речь шла о задачах СКА и подготовке к сезону. Тренеры уделят особое внимание раскрытию потенциала молодых игроков»
12сегодня, 11:46Фото
Толчинский может перейти в «Металлург» из СКА. Стороны ведут переговоры («СЭ»)
6сегодня, 11:33
Зернов назвал Разина инициатором его обмена из «Металлурга». Форвард перешел в ЦСКА
4сегодня, 11:03
ЦСКА обменял Соколова в «Торпедо», получив права на Коваленко
20сегодня, 10:46
Ларионов о работе в НХЛ: «Из «Сент-Луиса» было предложение в прошлом году. Сказал, что у меня незаконченное дело в России – надо поделиться знаниями, необходимыми нашей стране»
58сегодня, 10:22
Зернов переподпишет договор с ЦСКА после обмена из «Металлурга». Форвард получит 50 млн в следующем сезоне, а не 75 (Артур Хайруллин)
11сегодня, 09:50
КХЛ опубликовала даты 1-й домашней игры каждого клуба в новом сезоне. Кубок Открытия пройдет 5 сентября, «Авангард» сыграет с «Ак Барсом» 8-го, СКА с «Трактором» – 12-го
17сегодня, 09:22Фото
Ко всем новостям
Последние новости
«Бостон» предлагал Хуснутдинову контракт на 4 года, сообщило агентство Winners: «Выбрали двухлетний на небольшие деньги. Покажет себя – продлит на улучшенных условиях»
10 минут назад
«Оттава» подписала контракты с Калиевым и экс-вратарем «Вашингтона» Шеппардом. Двусторонние соглашения – на год
1сегодня, 12:15
Экс-защитник ЦСКА и «Авангарда» Ярош перешел в «Коламбус». Двусторонний договор рассчитан на год
3сегодня, 11:19
«Айлендерс» подписали договор с Хейнеманом на 2 года. Зарплата экс-форварда «Монреаля» – 1,1 млн долларов за сезон
сегодня, 10:35
«Детройт» подписал контракт с Эпплтоном на 2 года и 2,9 млн долларов в год. Соглашение с Седерблумом продлили на 2 сезона
1сегодня, 10:09
Братья Климовичи и Михалев продлили контракты с «Сибирью». Форварды приняли квалификационные предложения
3сегодня, 09:37
«Вегас» продлил контракт с Корчаком на 4 года и 13 млн долларов. У защитника 41 игра и 0+10 в прошлом сезоне
2сегодня, 08:46
«Калгари» продлил Фроста на 2 года, кэпхит – 4,38 млн долларов (Puck Pedia)
сегодня, 06:27
Никитин еще не отдыхал после сезона: «Слава богу, что работа — мое любимое занятие. Иногда и на ней отдыхаешь. Свободное время посвящаю семье»
6сегодня, 02:52
Баландин о Шабанове: «В НХЛ будет намного тяжелее. Придется попотеть, чтобы зарекомендовать себя»
3сегодня, 02:35