Билл Дэйли: «Участие России в Кубке мира рассматривается и ожидается. Мы рассчитываем на это. Но нужно посмотреть на развитие событий»

Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира.

Турнир пройдет в феврале 2028 года.

«Участие сборной России в Кубке мира, безусловно, рассматривается и ожидается. Мы рассчитываем на это.

Но нужно посмотреть на развитие событий, до турнира еще немало времени», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли .