Билл Дэйли: «Участие России в Кубке мира рассматривается и ожидается. Мы рассчитываем на это. Но нужно посмотреть на развитие событий»
Билл Дэйли высказался о возможном участии сборной России в Кубке мира.
Турнир пройдет в феврале 2028 года.
«Участие сборной России в Кубке мира, безусловно, рассматривается и ожидается. Мы рассчитываем на это.
Но нужно посмотреть на развитие событий, до турнира еще немало времени», – сказал заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «ВсеПроСпорт»
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