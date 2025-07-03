Ковальчук о переходе Никитина из «Локомотива» в ЦСКА: «Менеджмент классно сработал. Это же бизнес. Очень круто то, что сделал Есмантович и его команда»

Илья Ковальчук оценил назначение Игоря Никитина тренером ЦСКА.

– Как оцениваете переход Никитина из «Локомотива» в ЦСКА? Причем с ним перешел чуть ли не весь тренерский штаб.

– Менеджмент ЦСКА классно сработал. А что тут сказать? Это же бизнес. Видно, что ЦСКА последние пару лет лихорадит, поэтому нужны какие-то кардинальные изменения.

Игорь Вячеславович (Есмантович) это однозначно понимает. И то, что сделали он и его команда – это очень круто.

Никитин – тренер, который только что привел «Локомотив» к чемпионству, два года подряд играл в финале Кубка Гагарина. И он очень хорошо знаком с ЦСКА, где работал раньше.

Это огромное усиление для армейцев.

Что касается «Локомотива», то считаю, что им будет непросто. Много чего было завязано на Никитине.

И сейчас приглашать кого-то нового… Точно будут небольшие волнения, команду начнет потрясывать. Но посмотрим, кого назначат главным тренером, – сказал Илья Ковальчук.