Зито о том, может ли «Флорида» сделать три-пит: «А что вы хотите услышать? «Нет»? Благодаря целеустремленности ребят у нас есть шанс»

Билл Зито оценил шансы «Флориды» выиграть Кубок Стэнли в третий раз подряд.

В двух предыдущих сезонах «Пантерс» обыграли «Эдмонтон» в финале Кубка Стэнли.

В это межсезонье «Флорида » переподписала нападающих Сэма Беннетта, Брэда Маршанда, а также защитника Аарона Экблада.

«Почему нет? Окей, а что вы хотите услышать? «Нет»? Наша задача в каждом сезоне – оказаться в ситуации, когда у нас есть шанс [на победу]. Это наша цель.

Мы спрашиваем себя: «Как нам собрать состав, который смог бы соревноваться и иметь шанс?». Думаю, что благодаря целеустремленности ребят у нас есть шанс», – сказал генеральный менеджер «Флориды» Билл Зито .