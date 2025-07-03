Мальцев о Ротенберге: «Его опыт функционера и тренера поможет «Динамо» расти, достигать целей»

Александр Мальцев прокомментировал назначение Романа Ротенберга в «Динамо».

Московский клуб ранее сообщил, что Ротенберг вошел в совет директоров бело-голубых. Перед ним «стоят задачи по развитию детско-юношеского и молодежного хоккея».

– Это хорошая новость, мы знакомы с Романом Борисовичем. Уверен, что его опыт функционера и тренера поможет ему помогать «Динамо» только расти и расти, достигать целей.

– Не будет ли он подсиживать главного тренера Алексея Кудашова?

– Нет, зачем? Все будет нормально, – сказал двукратный олимпийский чемпион, экс-хоккеист «Динамо», а ныне советник гендиректора клуба Александр Мальцев .

«Динамо» – не чужой клуб для Ротенберга: там руководили отец и дядя, а лидеры СКА перезапускали карьеры