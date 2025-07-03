  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Каролина» продлила контракт с Джостом на год с кэпхитом 775 тысяч долларов. Сообщалось, что он интересен топ-клубам КХЛ
0

«Каролина» продлила контракт с Джостом на год с кэпхитом 775 тысяч долларов. Сообщалось, что он интересен топ-клубам КХЛ

Нападающий Тайсон Джост подписал новый контракт с «Каролиной».

Срок двустороннего соглашения рассчитан на один год. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, на уровне АХЛ – 300 тысяч долларов. При этом он гарантированно получит не менее 600 тысяч долларов.

В сезоне-2024/25 Тайсон Джост провел 39 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (4+5) баллов.

Ранее сообщалось, что нападающий находится в сфере интересов топ-клубов КХЛ.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Каролины»
logoТайсон Джост
logoКаролина
logoНХЛ
logoКХЛ
возможные переходы
logoАХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Экс-форвард «Колорадо» Джост интересен топ-клубам КХЛ. Он провел 495 матчей в НХЛ
1619 мая, 08:30
🔥 892-й гол Овечкина: «Каролине» в большинстве! Всего 2 – до Гретцки, которого пока нет на трибунах
1913 апреля, 06:20
«Каролина» и «Вашингтон» получили 122 минуты штрафа в 3-м периоде матча. Стычки начались после толчка Уилсона в спину Уокеру, затем подрались Джост и Дьюхэйм, а также Макмайкл и Чэтфилд
113 апреля, 03:15Видео
Главные новости
Панарин в шутку попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном
727 минут назадВидео
Орлов перешел в «Сан-Хосе». Контракт – на 2 года, кэпхит – 6,5 млн долларов
3641 минуту назад
Бабаев о Толчинском: «Заинтересованность есть у нескольких клубов. Если СКА отпустит, будут вестись переговоры»
3сегодня, 15:19
Билл Дэйли: «Участие России в Кубке мира рассматривается и ожидается. Мы рассчитываем на это. Но нужно посмотреть на развитие событий»
2сегодня, 15:10
Ковальчук о переходе Никитина из «Локомотива» в ЦСКА: «Менеджмент классно сработал. Это же бизнес. Очень круто то, что сделал Есмантович и его команда»
25сегодня, 14:56
Зито о том, может ли «Флорида» сделать три-пит: «А что вы хотите услышать? «Нет»? Благодаря целеустремленности ребят у нас есть шанс»
1сегодня, 14:46
КХЛ подтвердила переезд «Куньлуня» в Санкт-Петербург. Китайский клуб будет играть на «СКА-Арене»
173сегодня, 14:36
Хартли – основной претендент на пост главного тренера «Локомотива» (Metaratings)
41сегодня, 14:10
Ковальчук о карьере: «Меня точно не увидят в профессиональном хоккее. Если в голову шибанет, сделаю официальное заявление»
2сегодня, 13:58
Жамнов о новом контракте со «Спартаком»: «Руководство хотело на 5 лет. Три года – оптимально, клуб планирует начать сезон-2027/28 на новой арене»
7сегодня, 13:41
Ко всем новостям
Последние новости
Генменеджер «Сан-Хосе»: «Орлов – двусторонний защитник, который демонстрирует силовую игру и универсальность на льду. У него богатый опыт выступлений в НХЛ, мы рады получить его»
10 минут назад
Мальцев о Ротенберге: «Его опыт функционера и тренера поможет «Динамо» расти, достигать целей»
6сегодня, 15:33
«Куньлунь» переедет в Санкт-Петербург и будет играть на «СКА-Арене» (Алексей Шевченко)
47сегодня, 14:21
«Бостон» предлагал Хуснутдинову контракт на 4 года, сообщило агентство Winners: «Выбрали двухлетний на небольшие деньги. Покажет себя – продлит на улучшенных условиях»
5сегодня, 13:22
Пулюярви продолжит карьеру в Швейцарии. 4-й номер драфта-2016 провел сезон в «Питтсбурге» и фарм-клубе «Флориды»
8сегодня, 13:06
«Оттава» подписала контракты с Калиевым и экс-вратарем «Вашингтона» Шеппардом. Двусторонние соглашения – на год
1сегодня, 12:15
Экс-защитник ЦСКА и «Авангарда» Ярош перешел в «Коламбус». Двусторонний договор рассчитан на год
3сегодня, 11:19
«Айлендерс» подписали договор с Хейнеманом на 2 года. Зарплата экс-форварда «Монреаля» – 1,1 млн долларов за сезон
сегодня, 10:35
«Детройт» подписал контракт с Эпплтоном на 2 года и 2,9 млн долларов в год. Соглашение с Седерблумом продлили на 2 сезона
1сегодня, 10:09
Братья Климовичи и Михалев продлили контракты с «Сибирью». Форварды приняли квалификационные предложения
3сегодня, 09:37