«Каролина» продлила контракт с Джостом на год с кэпхитом 775 тысяч долларов. Сообщалось, что он интересен топ-клубам КХЛ
Нападающий Тайсон Джост подписал новый контракт с «Каролиной».
Срок двустороннего соглашения рассчитан на один год. Зарплата на уровне НХЛ составит 775 тысяч долларов, на уровне АХЛ – 300 тысяч долларов. При этом он гарантированно получит не менее 600 тысяч долларов.
В сезоне-2024/25 Тайсон Джост провел 39 игр в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 9 (4+5) баллов.
Ранее сообщалось, что нападающий находится в сфере интересов топ-клубов КХЛ.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт «Каролины»
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