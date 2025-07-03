Панарин в шутку попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном

Артемий Панарин в шутку попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном.

Телеграм-канал «Матча года» выложил видео, на котором хоккеист в Москве прикладывает к турникету кнопочный телефон, чтобы оплатить поездку.

Напомним, нападающий «Рейнджерс » сыграет за команду НХЛ в «Матче года». Игра пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене».

«Когда хотел оплатить в метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72-что-то там», – говорится в подписи к видео.

Панарин про кнопочный телефон вместо смартфона: «Затосковал по возрасту, когда ты свободнее от этой ерунды. Раздражает, что лифт жду 3 секунды – что-то проверю. Я просто хочу лифт ждать, ничего не делать»

Панарин о своем телефоне: «Кнопочный, потрепанный, кнопка отлетела. Айфона нет»