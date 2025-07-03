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Панарин в шутку попытался оплатить проезд в метро в Москве кнопочным телефоном

Артемий Панарин в шутку попытался оплатить проезд в метро кнопочным телефоном.

Телеграм-канал «Матча года» выложил видео, на котором хоккеист в Москве прикладывает к турникету кнопочный телефон, чтобы оплатить поездку. 

Напомним, нападающий «Рейнджерс» сыграет за команду НХЛ в «Матче года». Игра пройдет 13 июля на «ЦСКА-Арене».

«Когда хотел оплатить в метро телефоном, но вспомнил, что у тебя Nokia 72-что-то там», – говорится в подписи к видео.

Панарин про кнопочный телефон вместо смартфона: «Затосковал по возрасту, когда ты свободнее от этой ерунды. Раздражает, что лифт жду 3 секунды – что-то проверю. Я просто хочу лифт ждать, ничего не делать» 

Панарин о своем телефоне: «Кнопочный, потрепанный, кнопка отлетела. Айфона нет»

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: телеграм-канал «Матча года»
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