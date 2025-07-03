Ковальчук о недопуске России на ОИ-2026: «Мир круглый, бумеранг всегда прилетает назад. Люди, которые руководят МОК и ИИХФ, скоро поймут, что совершили огромную ошибку»

Илья Ковальчук высказался о ситуации с недопуском России на Олимпиаду.

Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.

– Как вы относитесь к тому, что сборная России вряд ли выступит на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо?

– Это политика. К сожалению, очень недальновидная, очень неправильная повестка, которой пытаются кого-то запугать, что-то испортить. Это бред.

Мы очень много говорим об этом, буквально каждый день. Но ничего не меняется. Просто те люди, которые руководят Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и принимают эти решения, они очень скоро поймут, что совершили огромную ошибку.

Я уверен. Потому что они в первую очередь должны быть профессионалами. И те молодые парни и девчонки, которые вообще ни при чем, не должны страдать из-за прихоти какой-то кучки людей. Но мир круглый, бумеранг всегда прилетает назад, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.