Ковальчук о недопуске России на ОИ-2026: «Мир круглый, бумеранг всегда прилетает назад. Люди, которые руководят МОК и ИИХФ, скоро поймут, что совершили огромную ошибку»
Ранее было подтверждено, что сборная Франции заменит команду России на Олимпиаде-2026.
– Как вы относитесь к тому, что сборная России вряд ли выступит на Олимпиаде-2026 в Милане и Кортина-д’Ампеццо?
– Это политика. К сожалению, очень недальновидная, очень неправильная повестка, которой пытаются кого-то запугать, что-то испортить. Это бред.
Мы очень много говорим об этом, буквально каждый день. Но ничего не меняется. Просто те люди, которые руководят Международным олимпийским комитетом (МОК) и Международной федерацией хоккея (ИИХФ) и принимают эти решения, они очень скоро поймут, что совершили огромную ошибку.
Я уверен. Потому что они в первую очередь должны быть профессионалами. И те молодые парни и девчонки, которые вообще ни при чем, не должны страдать из-за прихоти какой-то кучки людей. Но мир круглый, бумеранг всегда прилетает назад, – сказал олимпийский чемпион Илья Ковальчук.