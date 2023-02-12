Сергей Черкас: «Панарин – непростой для вратарей форвард. Праворукий, обводка нестандартная, не смотрит на шайбу перед броском»
Сергей Черкас отреагировал на 4 гола форварда «Рейнджерс» Артемия Панарина «Каролине».
– На днях состав «рейнджеров» пополнил Владимир Тарасенко, которого обменяли из «Сент-Луиса». Это могло как-то сказаться на настроении Панарина?
– Конечно, эмоции в хоккее очень многое значат. Хоккеист же не робот. Когда эмоций нет, человек играет, старается, работает. Но у него нет той изюминки, которую дают эмоции. А вот когда происходит какая-то «подзарядка», игрок совершает подвиги, ловит кураж. За это болельщики и любят хоккей.
– Эмоции Панарина могли быть вызваны приходом в команду Тарасенко?
– Почему нет? Старая связка, вместе играли и в сборной, и в СКА. Панарин мог показать партнеру: смотри, дескать, как тут можно.
– Панарин – сложный форвард для вратарей?
– Непростой. Во-первых, он праворукий. Во-вторых, нестандартная обводка. В-третьих, бросить может в любой момент. Он и в КХЛ терзал вратарей, и в НХЛ продолжает это делать.
Важный момент: Панарин не смотрит на шайбу перед броском – смотрит на вратаря. И, видя, что тот делает, какую позицию занимает, совершает бросок, который сложно отразить, – сказал бывший вратарь СКА.
Панарин положил покер за 21 минуту! Причем без Тарасенко – их развели по разным тройкам
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