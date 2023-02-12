Первый тренер Панарина о покере: «Было много возможностей – не забивал, а с «Каролиной» прорвало. Помог Тарасенко – родная душа попала в команду!»
Первый тренер Артемия Панарина высказался о покере форварда «Рейнджерс» в матче НХЛ.
«Помог Тарасенко – родная душа попала в команду! Это эмоциональный подъем, я так думаю.
Артемий, как всегда, играл хорошо. Было много возможностей – и не забивал, а в этой игре с «Каролиной», видимо, его прорвало», – сказал Сергей Левашов.
Панарин положил покер за 21 минуту! Причем без Тарасенко – их развели по разным тройкам
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