Воробьев о 4:1 с «Сибирью»: «Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся»
Илья Воробьев высказался о победе «Металлурга» над «Сибирью» (4:1).
«В прошлой игре мы, если честно, не планировали столько шайб. Но бывают такие матчи.
Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся.
Несколько игроков, включая Дронова, заболели, у нас вирус по команде ходит.
Насчет вратаря был изначально план, что в Новосибирске Паскуале играет», – сказал главный тренер «Металлурга».
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