Воробьев о 4:1 с «Сибирью»: «Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся»

высказался о победе « » над «Сибирью» (4:1).

«В прошлой игре мы, если честно, не планировали столько шайб. Но бывают такие матчи.

Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся.

Несколько игроков, включая , заболели, у нас вирус по команде ходит.

Насчет вратаря был изначально план, что в Новосибирске Паскуале играет», – сказал главный тренер «Металлурга».