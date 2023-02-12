Воробьев о 4:1 с «Сибирью»: «Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся»

Теги Металлург Мг Сибирь Илья Воробьев КХЛ Эдди Паскуале Григорий Дронов Хоккей

Илья Воробьев высказался о победе «Металлурга» над «Сибирью» (4:1).

«В прошлой игре мы, если честно, не планировали столько шайб. Но бывают такие матчи.

Вроде бы мы выкарабкиваемся, в правильном направлении двигаемся.

Несколько игроков, включая Дронова, заболели, у нас вирус по команде ходит.

Насчет вратаря был изначально план, что в Новосибирске Паскуале играет», – сказал главный тренер «Металлурга».

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4 комментария

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Stepan Moris
С победой Магнитка! Наконец то фортуна повернулась передом? 12 бросков - 4 гола, реализация что надо. Большинство сегодня тоже зачет. Вот только Сибирь сегодня вообще на игру не пришла)
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Болельщик МГ
Ответ Xell
Нужно брать хотя бы 3—4место на Востоке. Еще 6игр, шансы есть.
1-2 место на самом деле не очень то и нужны. Вот 3-4 на самом деле лучше. А лучше всего третье место и попасть на Салават, они булочки для нас
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Владимир Кувшинов
Не надо было Рябыкина брать! Сейчас бы были на первом месте!!
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xell
Нужно брать хотя бы 3—4место на Востоке. Еще 6игр, шансы есть.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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