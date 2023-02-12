Мартемьянов об 1:4 от «Магнитки»: «Сибирь» пытается выехать на багаже из уже набранных очков. Кому-то это вскружило голову»

Теги Металлург Мг Сибирь КХЛ Андрей Мартемьянов Никита Шашков Хоккей

Андрей Мартемьянов прокомментировал поражение «Сибири» от «Металлурга» (1:4).

«За два удаления в первом периоде нас сразу же наказали. У Шашкова уже не первое такое удаление, особенно дома, ему нужно что-то поправить в голове.

«Магнитка» по настрою на матч показала нам, как надо играть. Очень важные показатели в игре – самоотдача, выигрыш стыков, выполнение задания. Все это гости выполнили.

Мы же перешли на навал, много бросков сделали. Я считаю, что проиграли мы по делу. Соперники были заряжены увезти из Новосибирска два очка, и они их увезли.

Сейчас такие игры будут со всеми: накал в таблице такой, что все стремятся наверх. Есть такое, что наша команда пытается выехать на багаже из уже набранных очков. Кому-то это вскружило голову.

Что меня смутило – после второй пропущенной шайбы кое-кто у нас в команде сник, а в преддверии матчей в плей-офф это недопустимо. Игра на вбрасываниях – единственный плюс сегодня», – сказал главный тренер «Сибири».

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4 комментария

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vfrcbv
Ответ забанинныйСевер12
На каком багаже то, багажа то и нет, пару таких игр и начинаем плей-офф с шестого места, вот весь багаж. Команда стояла сегодня, второй период вообще, стоим в четвертом в своей зоне и смотрим как соперник в троем владеет шайбой, проводит смену и получаем следом гол, это прям бомба момент, он весь настрой на игру показывает....
да, календарь у Сибири так себе мягко говоря, могут скатиться
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Александр Пятаков
С такой игрой в плей-офф делать нечего
+1
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+1
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забанинныйСевер12
На каком багаже то, багажа то и нет, пару таких игр и начинаем плей-офф с шестого места, вот весь багаж. Команда стояла сегодня, второй период вообще, стоим в четвертом в своей зоне и смотрим как соперник в троем владеет шайбой, проводит смену и получаем следом гол, это прям бомба момент, он весь настрой на игру показывает....
+1
0
+1
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Sibirachok
Ну что тут сказать, Магнитка обыграла "Сибирь" начисто, и даже трава в поле не шелохнулась...))) Не знаю право как будет дальше...Игру в топку, и где Сибирский характер черт побери.
+3
0
+3
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