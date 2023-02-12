Чикран не сыграл с «Сент-Луисом» из-за возможного обмена. «Аризона» заявила официально

Защитник «Аризоны» не сыграл с «Сент-Луисом» из-за возможного обмена.

«Койотис» официально заявили об этом перед игрой с «Блюз» (5:6 ОТ).

В текущем сезоне 24-летний игрок набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16.

Контракт Чикрана с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

ЛеБрюн о Чикране: «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проявили интерес. Он на вершине, но когда речь заходит о Гаврикове, Эдмундсоне, можно пойти вниз по списку»