Чикран не сыграл с «Сент-Луисом» из-за возможного обмена. «Аризона» заявила официально

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Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран не сыграл с «Сент-Луисом» из-за возможного обмена.

«Койотис» официально заявили об этом перед игрой с «Блюз» (5:6 ОТ). 

В текущем сезоне 24-летний игрок набрал 28 (7+21) очков в 36 играх при полезности «+8» и среднем времени на льду 23:16. 

Контракт Чикрана с кэпхитом 4,6 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25.

ЛеБрюн о Чикране: «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проявили интерес. Он на вершине, но когда речь заходит о Гаврикове, Эдмундсоне, можно пойти вниз по списку»

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2 комментария

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Белый офицер
Сезон фантастический выдает. Цена на него царская будет.
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Камиль Мухаметшин
интересно куда ?
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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