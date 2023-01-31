Генменеджер «Аризоны» о дедлайне: «Мы открыты для всего в значительной степени. Команда сейчас на правильном пути»

Теги возможные переходы Аризона НХЛ Ник Бьюгстэд Шейн Гостисбеер Ник Ричи Джейкоб Чикран Янис Мозер Билл Армстронг Хоккей

Генеральный менеджер «Аризоны» заявил, что команда открыта для обменов перед дедлайном.

Он запланирован на 3 марта. Среди кандидатов на обмен из «Койотис» называются защитники Джейкоб Чикран и Шейн Гостисбеер, форварды Ник Ричи и Ник Бьюгстэд.

«Мы открыты для сделок. Вы видите, как обстоят дела. Мы в значительной степени открыты для всего. Рассматриваем все варианты, которые могут помочь команде. 

Что касается процесса перестройки, то многие забывают, что когда меня наняли в 2020 году, у нас практически не было выборов на драфте (НХЛ лишила «Койотис» выборов во 2-м раунде в 2020 году и в 1-м раунде в 2021 году из-за несанкционированного просмотра игроков – прим. Sports.ru). 

Поэтому отрадно видеть, что такие игроки, как Янис Мозер (60-й номер драфта-2021) уже в составе и оказывают влияние на игру команды. Другие наши проспекты тоже продолжают свое развитие. Пусть мы еще далеки от цели, но сейчас на правильном пути», – сказал Билл Армстронг. 

 

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1 комментарий

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вперёд спартак
Чикран спит и видит как побыстрее свалить из Аризоны
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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