Генменеджер «Аризоны» о дедлайне: «Мы открыты для всего в значительной степени. Команда сейчас на правильном пути»
Генеральный менеджер «Аризоны» заявил, что команда открыта для обменов перед дедлайном.
Он запланирован на 3 марта. Среди кандидатов на обмен из «Койотис» называются защитники Джейкоб Чикран и Шейн Гостисбеер, форварды Ник Ричи и Ник Бьюгстэд.
«Мы открыты для сделок. Вы видите, как обстоят дела. Мы в значительной степени открыты для всего. Рассматриваем все варианты, которые могут помочь команде.
Что касается процесса перестройки, то многие забывают, что когда меня наняли в 2020 году, у нас практически не было выборов на драфте (НХЛ лишила «Койотис» выборов во 2-м раунде в 2020 году и в 1-м раунде в 2021 году из-за несанкционированного просмотра игроков – прим. Sports.ru).
Поэтому отрадно видеть, что такие игроки, как Янис Мозер (60-й номер драфта-2021) уже в составе и оказывают влияние на игру команды. Другие наши проспекты тоже продолжают свое развитие. Пусть мы еще далеки от цели, но сейчас на правильном пути», – сказал Билл Армстронг.
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