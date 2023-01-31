Генменеджер «Аризоны» о дедлайне: «Мы открыты для всего в значительной степени. Команда сейчас на правильном пути»

Генеральный менеджер «Аризоны» заявил, что команда открыта для обменов перед дедлайном.

Он запланирован на 3 марта. Среди кандидатов на обмен из «Койотис» называются защитники и , форварды Ник Ричи и .

«Мы открыты для сделок. Вы видите, как обстоят дела. Мы в значительной степени открыты для всего. Рассматриваем все варианты, которые могут помочь команде.

Что касается процесса перестройки, то многие забывают, что когда меня наняли в 2020 году, у нас практически не было выборов на драфте ( лишила «Койотис» выборов во 2-м раунде в 2020 году и в 1-м раунде в 2021 году из-за несанкционированного просмотра игроков – прим. Sports.ru).

Поэтому отрадно видеть, что такие игроки, как (60-й номер драфта-2021) уже в составе и оказывают влияние на игру команды. Другие наши проспекты тоже продолжают свое развитие. Пусть мы еще далеки от цели, но сейчас на правильном пути», – сказал Билл Армстронг.