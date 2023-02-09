ЛеБрюн о Чикране: «Эдмонтон» и «Лос-Анджелес» проявили интерес. Он на вершине, но когда речь заходит о Гаврикове, Эдмундсоне, можно пойти вниз по списку»

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Пьер ЛеБрюн сообщил, что «Бостон» интересуется Джейкобом Чикраном.

«Это интересный сюжет, когда дело доходит до «Эдмонтон Ойлерс» и «Лос-Анджелес Кингс», соперников по Тихоокеанскому дивизиону, которые играли в первом раунде в прошлом году: они звонят по поводу многих леворуких защитников.

Джейкоб Чикран находится на вершине, обе команды проявили интерес, но вы также можете пойти вниз по списку, когда речь заходит о Джоэле Эдмундсоне, о котором обе команды говорили с «Монреаль Канадиенс», о Гаврикове [из «Коламбуса»]. Это самая увлекательная часть, если вы «Коламбус», «Монреаль» или «Аризона», если вы пытаетесь настроить эти команды друг против друга. Но поверьте мне, «Кингс» и «Ойлерс» ждут, когда цены упадут, они не хотят, чтобы эмоции взяли верх.

Еще одна вещь, которую я должен упомянуть о Чикране. Многие люди в лиге считают, что переход в «Лос-Анджелес» по-прежнему имеет наибольший смысл, учитывая их потребности на левом фланге. «Бостон» – еще один претендент, который также обращался к «Койотис» по поводу молодого защитника», – сказал инсайдер TSN.

Защитник «Аризоны» Джейкоб Чикран в нынешнем сезоне набрал 27 (7+20) очков в 35 играх НХЛ.

«Эдмонтон» интересуется защитником «Коламбуса» Гавриковым

«Баффало», «Лос-Анджелес», «Коламбус» и «Айлендерс» претендуют на защитника «Аризоны» Чикрана

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1 комментарий

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Roo91
На данный момент у Бостона лучшая защита в лиге, но если они украдут Чикрана, то это будет что-то нереальное.
Чикран-МакЭвой
Линдхольм-Карло
Единственный момент активов у Бостона совсем немного.
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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